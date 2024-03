Rio Grande do Sul Campanha do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem alerta sobre riscos da colheita antecipada do pinhão no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de março de 2024

O intuito do Daer é voltado à preservação da semente da araucária na Rota do Sol. Foto: Divulgação Daer O intuito do Daer é voltado à preservação da semente da araucária na Rota do Sol. (Foto: Divulgação Daer) Foto: Divulgação Daer

Pelo segundo ano consecutivo, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) do Rio Grande do Sul, divulga campanha com orientações sobre os danos causados pela colheita antecipada do pinhão na região da Rota do Sol (RSC-453/ERS-486).

Com o mote “Se você gosta de pinhão, evite colher, comprar ou consumir antes do dia 1º de abril”, o intuito do Daer é voltado à preservação da semente da araucária na Rota do Sol, no trecho que vai da RSC-453, em Tainhas, à ERS-486, em Terra de Areia.

O objetivo, conforme o Departamento, é orientar a população sobre os cuidados necessários para a preservação do meio ambiente. E é uma das condições necessárias para o licenciamento ambiental da Rota do Sol, pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), à operação da rodovia.

Pinhão

O pinhão serve como fonte de alimento para cerca de 70 espécies, incluindo aves e mamíferos, de acordo com pesquisas. Por isso, conforme o Daer, é preciso respeitar a época de colheita, para que a fauna tenha tempo de se beneficiar desse importante recurso natural.

De acordo com o biólogo Luiz Carlos Leite, da Superintendência de Meio Ambiente (SMA) do Daer, essa é uma das razões pelos quais a atividade foi inserida no Programa de Comunicação Social da Rota do Sol, desenvolvido pela SMA em conjunto com a Assessoria de Comunicação Social (ACS) do Departamento.

A araucária, pinheiro existente na Rota do Sol e que se destaca por sua beleza, está ameaçada de extinção. Para conservá-la, é preciso consumir o pinhão no período correto, caracterizado pela queda das pinhas no chão. Desse modo, os animais que utilizam o pinhão como alimento, ajudam a dispersar as sementes, que poderão dar origem a novas araucárias.

“Também sabemos que o pinhão verde é impróprio ao consumo e não tem um gosto bom. Há indicativos de que o consumo do pinhão verde pode ser indigesto, com algum dano para a saúde. Além disso, a conservação do pinhão colhido antes do tempo fica prejudicada, possibilitando o aparecimento de mofo, que pode ser prejudicial à saúde”, reforça o biólogo.

Para divulgar informações como essa, os banners serão expostos novamente em paradouros e estabelecimentos localizados na rodovia, incluindo postos de gasolina, restaurantes e tendas de artesanato, além de escolas e outros espaços públicos.

Rota do Sol

A Rota do Sol (RSC-453 e ERS-486) possui 53,5 km de extensão, tendo início na região do Planalto junto à ponte sobre o arroio Tainhas (RSC-453) e finalizando no “Viaduto de Transposição” da ERS-486 com a rodovia BR-101. O trecho entre a localidade Tainhas e a BRS-101, em Terra de Areia, atravessa uma região ambientalmente sensível composta por três Unidades de Conservação Ambiental: Estação Ecológica Estadual Aratinga, Área de Proteção Ambiental Rota do Sol e Reserva Biológica Estadual Mata Paludosa.

