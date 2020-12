Porto Alegre Cancelada a festa de Réveillon na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Evento costuma reunir milhares de pessoas nas imediações da Usina do Gasômetro. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

Medida que se tornou frequente desde a chegada da pandemia de coronavírus, há mais de nove meses, o cancelamento de eventos fez mais uma “vítima” em Porto Alegre: a tradicional “Festa da Virada”, que celebra a passagem para o Ano Novo com atrações culturais e queima de fogos-de-artifício no trecho da Orla do Guaíba próximo à Usina do Gasômetro (Centro Histórico).

Em suas últimas edições, a atração promovida pela SMC (Secretaria Municipal da Cultura) tem reunido milhares de pessoas no local, incluindo famílias inteiras. Algumas delas, inclusive, chegando horas antes com as suas cadeiras-de-praia e isopores com comes-e- bebes para uma ceia improvisada de “Réveillon”.

O titular da pasta, Luciano Alabarse, ressaltou que a decisão tem por prioridade a saúde da população. “Queríamos estar comunicando a realização de uma grande festa, mas a realidade é que vivemos uma grave pandemia, que segue tirando vidas”, lamentou em declaração reproduzida no site oficial www.portoalegre.rs.gov.br. “O momento não nos permite promover aglomerações.”

Alabarse, aliás, deve deixar o cargo no dia seguinte, já que na tarde de 1º de janeiro tomará posse o prefeito eleito Sebastião Melo (MDB), em substituição a Nelson Marchezan Júnior (PSDB), que não conseguiu se reeleger – ele ficou em terceiro lugar no primeiro turno, vencido por Melo e Manuela D’Avila (PCdoB). O próximo secretário municipal da Cultura não foi definido.

O cancelamento da festa de fim de ano em Porto Alegre foi informado um dia depois de a prefeitura do Rio de Janeiro também divulgar, por meio da empresa pública Riotur, que a entrada de 2021 não terá o Réveillon oficial da cidade. O motivo é o mesmo: o temor de aglomerações em meio à pandemia de Covid.

Na Cidade Maravilhosa, esta edição do evento chegou a ser pensada de forma alternativa, sem a presença de público e queima de fogos, mas com veiculação de atrações pela TV e pelas mídias sociais. As autoridades cariocas, porém, acabaram desistindo, em respeito às vítimas da doença e em favor da segurança sanitária.

“Quando anunciamos o novo modelo para o Réveillon Rio 2021, falamos em responsabilidade social. O nosso discurso permanece. O motivo do cancelamento nada mais é que uma decisão consciente e responsável”, afirmou o presidente da Riotur, Fabricio Villa Flor. “Esta é uma decisão necessária para a proteção de todos.”

Prêmio Açorianos

A CLH (Coordenação de Literatura e Humanidades) da Secretaria Municipal da Cultura realiza nesta quinta-feira (17) a cerimônia de entrega do Prêmio Açorianos de Literatura, atrasada também por conta da pandemia de coronavírus.

O evento será transmitido a partir das 20h pelas páginas da BPMJG (Biblioteca Pública Municipal Josué Guimarães) e da CLH na rede social Facebook.

Instituída pela prefeitura da capital gaúcha em 1994, a honraria é uma das mais importantes do segmento no Rio Grande do Sul, contribuindo para o estímulo e reconhecimento de obras, autores, editoras e iniciativas, inclusive no que se refere à formação de leitores.

Ao todo, são dez categorias: Conto, Crônica, Ensaio de Literatura e Humanidades, Especial, Infantil, Infanto-Juvenil, Narrativa Longa e Poesia. Capa e Projeto Gráfico foram extintos em 2017. Os vencedores de cada categoria concorrem ao “Livro do Ano”. A lista completa pode ser conferida em prefeitura.poa.br/smc.

(Marcello Campos)

