Bem-Estar Capital vacina 557 mil pessoas contra gripe e atinge 78% da meta

Por Redação O Sul | 23 de Maio de 2020

Grupos prioritários da campanha estão mais sujeitos a complicações após a infecção do vírus influenza. Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA Grupos prioritários da campanha estão mais sujeitos a complicações após a infecção do vírus influenza. (Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA) Foto: Robson da Silveira/SMS PMPA

Em dois meses de campanha de vacinação contra a gripe em Porto Alegre, iniciada em 23 de março, a prefeitura aplicou 557.877 doses nos grupos prioritários, 78,02% da meta geral de 715 mil pessoas. A meta de imunização de idosos acima de 60 anos e trabalhadores de saúde, primeiros com acesso à vacina, foram ultrapassadas rapidamente, em 16 de abril. O quantitativo de doses para ambos chega a 262,1 mil e 98,9 mil, respectivamente, nessa sexta-feira, 22, o que corresponde a 136,7% e 133,2% da meta estipulada pelo Ministério da Saúde (90% da estimativa populacional).

No entanto, ainda é baixa a procura de outros grupos prioritários. Faltando duas semanas para o encerramento da campanha, em 5 de junho, foram vacinadas 24.906 crianças (30,60% da meta), 3.370 gestantes (23,16%) e 515 puérperas (21,60%). O objetivo da prefeitura é imunizar 81,3 mil crianças de seis meses a menores de seis anos, 12,5 mil gestantes e 2 mil puérperas (mulheres que recém deram à luz). Os grupos prioritários da campanha estão mais sujeitos a complicações após a infecção do vírus influenza.

Crianças devem ser vacinadas nas unidades de saúde para manter o acompanhamento do calendário vacinal. Já os outros públicos podem se dirigir a uma unidade de saúde ou às farmácias parceiras do Município. Para evitar aglomerações, são mais de 150 locais disponíveis até 5 de junho (confira antes de sair de casa). Na próxima quarta-feira, 27, a Secretaria Municipal de Saúde vai oferecer a opção de atendimento em drive-thrus (menos para crianças).

A vacina não protege contra o novo coronavírus, mas evita complicações causadas pelos vírus influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B linhagem B/Victoria, que podem levar o paciente a internações hospitalares.

Vacinação em Porto Alegre até 22 de maio: 557.877 doses aplicadas

Idosos – 262.147;

Trabalhadores de saúde – 98.938;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis (comorbidades) – 103.966;

Crianças – 24.906;

Gestantes – 3.370;

Puérperas – 515;

Pessoas com deficiência – 1.455;

Forças de segurança e salvamento – 25.249 ;

Trabalhadores do transporte coletivo – 5.832;

Caminhoneiros – 1.520;

Portuários – 485;

Povos indígenas – 614;

População privada de liberdade – 4.144 pessoas;

Funcionários do sistema prisional – 1.165;

Adultos de 55 a 59 anos – 19.419;

Professores – 4.152.

