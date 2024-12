Geral Caravana de Natal da Coca-Cola é apedrejada e Papai Noel foge

11 de dezembro de 2024

Após a situação, a empresa encerrou o desfile antes do previsto, por questão de segurança. (Foto: Reprodução)

O Papai Noel da Caravana de Natal da Coca-Cola foi apedrejado por moradores do subúrbio de Salvador, na noite de segunda-feira (9). A informação foi confirmada pela produção da TV Bahia. Após a situação, a empresa encerrou o desfile antes do previsto, por questão de segurança.

Com um pequeno atraso, o cortejo começou no Pelourinho, um dos principais destinos turísticos da Bahia, no início da noite. A ação fez parte do lançamento oficial da programação natalina da cidade.

Houve uma parada na região da Rótula do Abacaxi e o destino final era a Praça João Martins, no bairro de Paripe, no subúrbio. Durante o trajeto na região, contudo, as pessoas começaram a reclamar que não havia interação entre o Bom Velhinho e os espectadores, sobretudo os pequenos. Além disso, houve queixas de que a passagem da caravana estava muito rápida, impossibilitando registros.

A partir daí, o Papai Noel começou a ser vaiado. Pouco antes do encerramento, as pessoas se inflamaram e passaram a atirar objetos e pedras contra o grupo, mas ninguém se feriu.

Por causa disso, o Bom Velhinho foi retirado do caminhão antes do fim do trajeto, o que irritou as pessoas que aguardavam por ele em Paripe. No bairro, os veículos chegaram apagados, sem a iluminação tradicional, e novamente as vaias se repetiram.

Em nota, a empresa Solar, responsável pelo evento, afirmou que a passagem do Papai Noel precisou ser interrompida por questões de segurança do público e do entorno. Disse ainda que houve atraso no evento devido ao trânsito no trajeto

A situação rendeu, além de queixas, muitos memes na internet.

Nota da Coca-Cola

A Solar Coca-Cola lamentou os atrasos relacionados ao trânsito – já que o desfile aconteceu durante horário de pico – e disse, em nota, que a passagem do Papai Noel precisou ser interrompida por questões de segurança do público e do entorno.

“A empresa pede desculpas pelo atraso à população que aguardava a passagem da Caravana e reforça o compromisso de promover momentos de alegria e celebração, com respeito, responsabilidade e segurança de todos os envolvidos”, afirmou o comunicado.

Uma criança também relatou a agressão ao Papai Noel. Na filmagem, postada no X (antigo Twitter), uma menina chega em casa é acolhida ao chorar depois de dizer que jogaram pedra no bom velhinho.

Ainda na rede social, a Coca-Cola afirmou lamentar a falha. “Lamentamos muito o ocorrido e anotamos a sua insatisfação, com a intenção de melhorar, a opinião dos nossos consumidores é muito importante. A nossa intenção é sempre levar a magia do natal com as nossas caravanas!”. As informações são do portal de notícias G1 e do site Metrópoles.

