Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Ex-agente da cantora pediu US$ 10 milhões acusando-a de quebra de contrato Foto: Reprodução Ex-agente da cantora pediu US$ 10 milhões acusando-a de quebra de contrato. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução

Chegou ao fim a batalha judicial entre Cardi B e seu ex-empresário Shaft, que processou a rapper por quebra de contrato. Em 2018, ele afirmou ter descoberto a cantora e alega a quebra de um acordo contratual de US$ 10 milhões.

Segundo o TMZ, o empresário afirma que Cardi deixou o acordo de lado para assinar com a Quality Control e ainda alegou que o rapper e ex-marido da cantora, Offset, o ameaçou. No processo, Shaft afirmou que ajudou Cardi a aparecer no filme Love & Hip Hop e que também a colocou em contato com editores e produtores responsáveis pelo sucesso do hit Bodak Yellow.

Em resposta, Cardi B acusou o ex-agente de deixar de fornecer detalhes precisos de seus ganhos e de receber parte de seu lucro de forma ilegal. Ela também afirmou que o ex-empresário tentou controlar sua vida pessoal, incluindo quem ela poderia namorar.

O processo, que envolvia mais de U$ 30 milhões, foi indeferido e nenhuma das partes pode levar a outra de volta ao tribunal pelas mesmas razões deste processo. Pela decisão do tribunal, Cardi possui todos os direitos autorais de suas canções, que vinham sendo resguardados desde o início do processo.

