Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

As escritoras Carla Lubisco e Patricia Knebel estão lançando o livro ‘Movimento Fique Saudável’ com o subtítulo ‘Vamos juntos ativar bons hábitos durante e no pós-pandemia’. O e-book foi criado a partir da plataforma digital ‘Movimento Fique Saudável’, um projeto social criado pela empresa Carla Lubisco Plataforma de Bem Viver, e que reúne diversos voluntários para repassar informações especializadas sobre saúde física e mental.

A obra tem como finalidade informar através de um ambiente seguro, possibilitando que as pessoas encontrem ajuda para ter uma vida saudável. “A ter uma melhor alimentação, fazer exercícios, dormir melhor, gerenciar o estresse, entre outros temas, a partir de entrevistas realizadas com profissionais de saúde de altíssimo gabarito”, revelou a autora Carla Lubisco.

O livro foi criado a partir de diversas entrevistas realizadas com mais de 15 profissionais da saúde, que são referência no Brasil e no mundo, em áreas como exercício físico, sono, alimentação, gerenciamento do estresse e imunidade.

“Acreditamos que o nosso maior patrimônio é a saúde e que, juntos, podemos ajudar a construir uma realidade melhor para todos. Reunimos profissionais de diversas especialidades e com visões plurais, que vão criar e incentivar projetos que nos levem a alcançar esse propósito”, trecho do livro.

Plataforma Digital do Movimento Fique Saudável

O Movimento Fique Saudável é uma plataforma digital que surgiu durante a pandemia, devido a preocupação com a saúde física e mental da população. O principal pilar do projeto é a oferta de informação gratuita e altamente confiável sobre tudo que envolve o bem estar. Além de ser uma forma de combater as fake news sobre o novo coronavírus.

“Nosso objetivo também é sensibilizar gestores públicos para que eles possam enxergar na nossa plataforma uma ferramenta para informar a população sobre como elas podem viver de forma mais saudável e, assim, se proteger contra a Covid-19 e outras doenças”, destacou Carla.

O Movimento Fique Saudável foi idealizado pelas empreendedoras Carla Lubisco e Patricia Knebel e conta com a parceria voluntária de profissionais que são referência nas suas áreas de atuação.

Onde encontrar o livro?

As entregas dos conteúdos do Movimento Fique Saudável são multiplataforma: site, e-book, redes sociais, podcasts e um bot de Inteligência Artificial (IA). A plataforma digital pode ser acessada pelo www.movimentofiquesaudavel.com.br.

O e-book está disponível para download gratuito no www.movimentofiquesaudavel.com.br. E, em algumas semanas, vai ganhar uma versão para download nas lojas de aplicativos da Apple e Google.

Saiba mais sobre as autoras:

Carla Lubisco

Especialista em Bem Viver, empreendedora da saúde à frente da Carla Lubisco Plataforma de Bem Viver e autora dos livros Vida simples, saudável e feliz e Gestão da qualidade de vida.

Patricia Knebel

Content creator e fundadora do Estúdio Editorial Co-Fundadora e Head de Conteúdo do Movimento Fique Saudável.

