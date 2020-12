Acontece São João fecha o ano de 2020 com 770 farmácias

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Nova unidade foi inaugurada na avenida Wenceslau Escobar, 2.409, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação)

O presidente das Farmácias São João, Pedro Henrique Kappaun Brair, inaugurou nesta sexta-feira (18), na avenida Wenceslau Escobar, 2.409, na Zona Sul de Porto Alegre, a loja de número 770 da rede.

Na ocasião, ele afirmou que estão previstas para 2021 as inaugurações de mais 130 lojas na Região Sul do Brasil. Atualmente, a rede é a quarta no País em número de farmácias.

“Saúde é uma dádiva e servir é a melhor oportunidade que temos” é a filosofia da Rede de Farmácias São João, que está presente em cidades gaúchas, catarinenses e paranaenses.

A rede possui em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul, um dos maiores centros de distribuição de medicamentos do País. O complexo destaca-se por possuir o que há de mais moderno em tecnologia de armazenagem, separação e expedição de mercadorias.

