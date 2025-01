Porto Alegre Carnaval de Porto Alegre: Escolas do Grupo Bronze mostram nesta sexta-feira os seus sambas-enredo

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2025

Categoria retorna neste ano aos desfiles oficiais. (Foto: Arquivo/Filhos da Candinha)

Os preparativos para o Carnaval em Porto Alegre têm mais um evento, nesta sexta-feira (31), com a apresentação dos sambas-enredo das Escolas de Samba do Grupo Bronze, que retorna em 2025 à programação oficial. A mostra começa às 19h na quadra da Acadêmicos da Orgia (avenida Ipiranga nº 2.711, bairro Praia de Belas), com entrada franca.

Além da anfitriã, participam as sete agremiações que concorrem na categoria: Samba Puro, Império dos Herdeiros, Unidos do Guajuviras, Cohab-Santa Rita, Mocidade da Lomba do Pinheiro e Filhos da Candinha, além da convidada Gaviões da Vila Nova.

A iniciativa é da União das Escolas de Samba de Porto Alegre e Região Metropolitana e União das Entidades Carnavalescas do Grupo de Acesso de Porto Alegre, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMSec).

Os desfiles do Grupo Bronze estão marcados para 8 de março, às 20h, na Esplanada da Restinga (Zona Sul). Já para as Escolas dos Grupos Ouro e Prata, bem como as tribos carnavalescas, o local será o Complexo Cultural do Porto Seco (Zona Norte), nos dias 14 e 15 de março (sexta e sábado). Os ingressos estão à venda pela plataforma sympla.com.br. A ordem dos desfiles foi definida mediante sorteio em agosto do ano passado:

Grupo Prata

– 14 de março / 21h30min – Filhos de Maria.

– 14 de março / 22h35min – Protegidos da Princesa Isabel.

– 14 de março / 23h40min – Realeza.

– 15 de março / 21h – Academia de Samba Praiana.

– 15 de março / 22h5min – Unidos da Vila Mapa.

– 15 de março / 23h10min – Império da Zona Norte.

– 15 de março / 0h15min – União da Tinga.

Tribo carnavalesca

– 14 de março / horário a definir – Os Comanches.

Grupo Ouro

– 14 de março / 0h45min – Unidos de Vila Isabel.

– 14 de março / 2h – Acadêmicos de Gravataí.

– 14 de março / 3h15min – Copacabana.

– 14 de março / 4h30min – Imperadores do Samba.

– 14 de março / 5h45min – União da Vila do IAPI.

– 15 de março / 1h20min – Império do Sol.

– 15 de março / 2h35min – Fidalgos e Aristocratas.

– 15 de março / 3h50min – Estado Maior da Restinga.

– 15 de março / 5h5min – Bambas da Orgia.

– 15 de março / 6h20min – Imperatriz Dona Leopoldina.

Descida da Borges

A tradicional “Descida da Borges” será realizada no dia 7 de fevereiro (sexta-feira), dando a largada oficial no Carnaval de 2025 em Porto Alegre. Na abertura (19h) está a entrega da chave da cidade pelo prefeito Sebastião Melo à Corte do Carnaval, composta pelo rei-momo Jeferson Amorim, rainha Danyeli Damasceno, princesas Josiane Luz e Karen de Souza. O percurso dos carnavalescos será da Esquina Democrática até o Mercado Público (Centro Histórico).

Com participação aberta ao público, a festa terá os desfiles as Escolas classificadas em 1º e 2º lugares nos grupos Ouro e Prata no Carnaval do Complexo Cultural do Porto Seco no ano passado: União da Tinga, Império do Sol, Estado Maior da Restinga e Acadêmicos de Gravataí.

(Marcello Campos)

