Últimas Carnaval deve levar mais de 150 mil veículos ao litoral pela Freeway

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Concessionária prevê grande movimentação na sexta e no sábado. Foto: Divulgação/CCR Via Sul Concessionária prevê grande movimentação na sexta e no sábado. (Foto: Divulgação/CCR Via Sul) Foto: Divulgação/CCR Via Sul

A CCR ViaSul estima que aproximadamente 156 mil veículos se desloquem às praias gaúchas e catarinenses pela Freeway para o feriadão de Carnaval. A rodovia deve registrar movimentação muito acentuada na sexta-feira (21), com previsão de 74 mil veículos no pedágio de Santo Antônio da Patrulha e 82 mil no sábado (22), dia em que é aguardado o maior movimento do verão. No domingo (23), outros 30 mil devem se deslocar sentido litoral.

Na BR 101, no pedágio em Três Cachoeiras, a expectativa é de que 42 mil veículos sigam em direção a Torres e Santa Catarina, sendo 22 mil na sexta e 20 mil no sábado.

A fim de evitar longos congestionamentos nos momentos de maior movimento, a concessionária indica os horários em que essas rodovias devem apresentar as melhores condições de tráfego: até o meio-dia na sexta-feira ou após as 20h no sábado. Para o retorno, a recomendação é para que os motoristas iniciem seu deslocamento à capital e região metropolitana de Porto Alegre até as 10h da terça-feira (25) ou após as 16h da quarta-feira (26).

Obras terão restrição de horários

Em função do feriado, as intervenções com interdição de pista terão horários restritos em todo o trecho concedido à CCR ViaSul, conforme segue:

Quinta-feira (20) – entre 8h e 24h

BRs 101 e 290 todo o trecho, sentido capital – litoral

BR 290 kms 96 e 98, sentido litoral – capital

Sexta-feira (21) – todo o período

BRs 101 e 290 todo o trecho, sentido capital – litoral

BR 290 kms 96 e 98, sentido litoral – capital

BR 386, ambos os sentidos, a partir das 14h

Sábado (22) – todo o período

BRs 101 e 290 todo o trecho, sentido capital – litoral

BR 290 kms 96 e 98, sentido litoral – capital

BR 386 – ambos os sentidos

Domingo (23) – entre 12h e 24h

BRs 101 e 290 todo o trecho, sentido litoral – capital

BR 290 kms 96 e 98, sentido capital – litoral

Segunda-feira (24) – entre 12h e 24h

BRs 101 e 290 todo o trecho, sentido litoral – capital

BR 290 kms 96 e 98, sentido capital – litoral

Terça-feira (25) – todo o período

BRs 101 e 290 todo o trecho, sentido litoral – capital

BR 290 kms 96 e 98, sentido capital – litoral

BR 386, ambos os sentidos a partir das 12h

Quarta-feira (26) – todo o período

BRs 101 e 290 todo o trecho, sentido litoral – capital

BR 290 kms 96 e 98, sentido capital – litoral

BR 386, ambos os sentidos durante a manhã

