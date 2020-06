Porto Alegre Carris terá maior renovação de frota já realizada, diz prefeito

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Marchezan durante vistoria. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Marchezan durante vistoria. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior acompanhou na tarde desta a quarta-feira (24), na sede da Carris, em Porto Alegre, a última etapa da vistoria técnica de renovação dos ônibus da maior aquisição de frota de transporte coletivo já realizada pela Companhia. O valor total da negociação é de R$ 45,1 milhões. Do montante, 90% provêm de uma operação de crédito realizada entre a Carris e a Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei Municipal nº 12.637, de 28 de novembro de 2019. O valor equivalente aos 10% complementares foi investido pela Carris. A aprovação do modelo confeccionado pelas fabricantes Mercedes-Benz e Mascarello foi anunciada pelo prefeito durante a vistoria ao ônibus número 0001.

“Os novos 98 ônibus vão qualificar a prestação de serviço do transporte coletivo na cidade de Porto Alegre e eles chegam num momento importante pois vão diminuir a manutenção dos mais antigos, beneficiando os usuários. Nesse momento onde a pandemia afeta todos, seja no serviço públicos ou privados, estamos nos preparando para o pós pandemia, garantindo um legado de melhores serviços aos porto-alegrenses”, disse o prefeito.

O protótipo é o primeiro ônibus que integra uma série de 98 novos coletivos adquiridos pela Carris. Todos serão modelo 2020, equipados com acessibilidade, ar-condicionado, sistema TRI com GPS e reconhecimento facial. A partir da aprovação da vistoria do ônibus, os novos veículos começam a ser produzidos pela montadora. As entregas serão em lotes diários, com previsão de conclusão de todos os coletivos até o final do mês de julho.

“O número 1 marca os novos rumos da Carris, assumidos como um compromisso pela nova gestão. Queremos que essa série da nova frota seja reconhecida como símbolo de conforto e qualidade no dia a dia dos nossos clientes”, diz o diretor-presidente em exercício da Carris, Gustavo Cochlar.

Com a renovação da frota, a redução estimada de custo de manutenção é de R$ 3,5 milhões, já no primeiro ano. Os 98 ônibus novos ônibus substituirão coletivos adquiridos entre 2006 e 2007, que estão em operação, mas serão impedidos de circular este ano por atingirem a vida útil máxima permitida pelo sistema de transporte público de Porto Alegre.

A aquisição da nova frota está de acordo com o pregão eletrônico realizado no dia 2 de fevereiro e homologado em 11 de março. A assinatura dos contratos com as empresas Mercedes-Benz e Mascarello, fornecedoras, respectivamente, de chassis e carrocerias, foi concluída em 25 de março

A Companhia Carris Porto-Alegrense completou 148 anos no dia 19. Atualmente, a frota tem 347 veículos. A mais recente aquisição de ônibus novos pela empresa havia ocorrido em 2014, quando foram comprados 50 veículos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre