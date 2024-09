Porto Alegre Carro pega fogo na avenida Princesa Isabel, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2024

Apesar do susto, o motorista não se feriu Foto: O Sul Apesar do susto, o motorista não se feriu. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um carro pegou fogo, na manhã desta terça-feira (3), na avenida Princesa Isabel, em Porto Alegre. O motorista conseguiu sair do veículo antes que as chamas se alastrassem e, apesar do susto, não se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio no Fiat Uno. A ocorrência chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local. As causas do fogo serão investigadas.

No início da manhã de segunda-feira (2), um ônibus da empresa Soul pegou fogo no corredor da avenida Osvaldo Aranha, perto da rua Sarmento Leite, em Porto Alegre.

O incêndio iniciou no motor do veículo. Ao perceber as chamas, o motorista alertou os passageiros, que desceram do coletivo. Cerca de 20 pessoas estavam no ônibus. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo, que teria sido causado por uma falha mecânica. O veículo ficou destruído e houve o derramamento de óleo na pista.

2024-09-03