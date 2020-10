Rio Grande do Sul Cartórios registram aumento no número de casamentos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

Os dados são da Central Nacional de Informações do Registro Civil.

Após uma queda abrupta nos meses iniciais da pandemia de coronavírus, os casamentos realizados no Rio Grande do Sul começaram a dar sinais de recuperação, registrando, em setembro, um crescimento de 276% em relação ao mês de abril, período mais crítico do isolamento social no País por conta crise sanitária.

O cenário atual fez com que o mês passado se tornasse o período com mais registros de matrimônios desde março, superando, inclusive, maio, conhecido tradicionalmente como o mês das noivas. Os dados constam na Central Nacional de Informações do Registro Civil, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais.

Em abril deste ano, foram realizados 631 casamentos em território gaúcho, número 76% menor do que o verificado no mesmo mês do ano passado, quando houve 2.656 celebrações. Já setembro foi o mês responsável pelo recorde do índice desde o início da pandemia, com 2.378 casamentos feitos pelos cartórios – começando a se aproximar das 3.111 uniões realizadas no mesmo mês do ano passado.

Em maio, foram celebrados 1.583 casamentos no Estado, 150% a mais do que o número registrado em abril. Em junho, houve 7% a mais de celebrações do que no mês anterior, com 1.700 registros. Em julho, os casamentos saltaram para 2.066, um aumento de 21% com relação ao mês anterior. Em agosto, os números tiveram uma ligeira queda, com a realização de 1.727 casamentos.

