Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Operações do Radar Móvel ocorrem diariamente em vias diversas da Capital Foto: Brayan Martins/PMPA Operações do Radar Móvel ocorrem diariamente em vias diversas da Capital. (Foto: Brayan Martins/ PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

O ano de 2020 iniciou com um número expressivo em casos de excesso de velocidade registrados pelo Radar Móvel da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) em ruas de Porto Alegre, em um total de 145 operações até 29 de fevereiro. Somente na faixa acima de 90 km/h, em vias onde a velocidade máxima permitida é de 60 km/h, são 268 casos.

A maioria dos excessos ocorreu durante as manhãs. Os maiores registrados foram: 120km/h, por um carro, dia 5 de fevereiro, na rua Pereira Franco; 117kn/h, 29 de fevereiro, moto, rua Salvador França; 116km/h, carro, dia 6 de janeiro, na Salvador França; 114km/h, carro, em 29 de janeiro, na Bento Gonçalves; 113km/h, carro, 13 de janeiro, na Assis Brasil, e também 113km/h, por uma moto, 14 de fevereiro, na Edvaldo Pereira Paiva.

O diretor-presidente da EPTC, Fabio Berwanger Juliano, lamenta o comportamento inadequado de alguns motoristas, com sérios riscos de acidentes. “Este tipo de comportamento, antes da questão da proibição legal, demonstra uma falta total de comprometimento de alguns motoristas com o bem-estar da coletividade, além de colocar em risco suas próprias vidas. Vamos continuar trabalhando forte em educação e fiscalização, sempre com foco principal na redução da acidentalidade, com menos mortes e feridos.”

As operações do Radar Móvel ocorrem diariamente em vias diversas da Capital, devidamente sinalizadas, com ações realizadas pela manhã, tarde, noite e, também, durante as madrugadas.

