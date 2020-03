Saúde Renovação de Dependente Estudante do IPE Saúde passa a ser online

Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

A renovação para quem é dependente estudante do IPE Saúde ficou mais fácil: o procedimento, que precisa ser realizado uma vez por semestre, agora pode ser feito de forma totalmente online, através do site do instituto.

A medida beneficia diretamente cerca de 50 mil segurados que, até então, necessitavam comparecer pessoalmente às agências para levar a documentação nos meses de março e agosto.

Agora, a solicitação para renovação pode também ser feita pelo segurado titular, que enviará os documentos (comprovante de matrícula, RG e CPF do dependente) digitalizados pelo sistema e receberá informações sobre o andamento do processo por e-mail ou mensagem de celular.

A solução foi desenvolvida em parceria com a Procergs (Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul) e já está disponível para as renovações deste mês (março de 2020). O serviço nasce integrado ao Portal de Serviços Digitais do governo estadual e também com o login único, que é uma ferramenta de identificação digital do governo federal.

A renovação de dependente estudante é destinada a filhos ou enteados de segurados com idades entre 18 e 24 anos incompletos, que podem ser dependentes do IPE Saúde, mas precisam realizar a renovação semestral para garantir a manutenção do benefício.

Para isso, é necessário que sejam solteiros e sem união estável. O benefício estende-se para o tutelado e o menor sob guarda, nas mesmas condições, desde que comprovada dependência econômica do segurado – nestes casos, a renovação acontece exclusivamente online.

A modalidade de renovação online é válida apenas para aqueles que já são habilitados como dependentes estudantes. Para quem ainda não está nessa condição (ou seja, que fará pela primeira vez o procedimento), é necessário comparecer pessoalmente com a devida documentação a uma agência do IPE Saúde, mas já há previsão para uma solução digital também para estes casos em breve.

