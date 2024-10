Grêmio CBF divulga data e horário para o jogo atrasado entre Grêmio e Atlético-MG no Brasileirão

Última partida entre as equipes acabou em 3 a 2 para os mineiros na reabertura da Arena. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio deveria ter visitado o Atlético-MG na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, em maio, porém o jogo foi adiado devido as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul durante esse período. Isso fez com que os clubes gaúchos da competição tivessem alguns jogos adiados.

A partida entre o Grêmio e o Atlético-MG ficou marcada para o dia 9 de outubro, próxima quarta-feira (09), às 19h30min, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogo acontecerá durante a parada do Brasileirão para a data FIFA.

Após o confronto, o Tricolor terá regularizado seu calendário de jogos e irá se igualar aos demais competidores. A partida antecederá o Gre-Nal do dia 19 de outubro, às 16h.

