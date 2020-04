Rio Grande do Sul CCR ViaSul contrata motoristas de guincho para a Freeway e a BR-386

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

Para dar seguimento à prestação de serviços nas rodovias sob sua concessão, a CCR ViaSul está com sete vagas de emprego abertas para motoristas de guincho leve, com contratação imediata.

Três vagas são para atuação na Freeway, em Gravataí e região, e quatro para a BR-386, nas regiões de Nova Santa Rita, Paverama, Pouso Novo e Soledade. As principais atividades da função são: inspeção da rodovia e atendimento ao cliente, sinalização de ocorrências, auxiliar no combate a incêndios em vegetação e veículos, operar guincho com plataforma hidráulica e remoção de veículos em pane.

A empresa informou que oferece salário compatível, vale-refeição ou alimentação, convênio médico e odontológico, previdência privada e Participação nos Lucros e Resultados.

Candidatos que preencherem esses requisitos devem se cadastrar no site http://www.ccrviasul.com.br, em “Trabalhe Conosco”.

