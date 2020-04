Dicas de O Sul Festa de Nossa Senhora do Trabalho é transferida para outubro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

Tradicional evento reúne milhares de pessoas Foto: Anelise Heck/Divulgação Tradicional evento reúne milhares de pessoas. (Foto: Anelise Heck/Divulgação) Foto: Anelise Heck/Divulgação

A tradicional Festa de Nossa Senhora do Trabalho, que acontece anualmente no dia 1º de maio e já faz parte do calendário de eventos de Porto Alegre, reunindo milhares de fiéis, foi transferida para o dia 18 de outubro.

A 66ª edição da festa em honra à padroeira dos trabalhadores será realizada junto com a festa de São Luis Guanella, que foi o idealizador dessa devoção no ano de 1901 na Itália.

Antecedendo a festa, a novena em honra à Nossa Senhora do Trabalho acontecerá de 8 a 16 de outubro com quermesse todas as noites após a novena, a procissão e a missa festiva. Todos os anos, muitos fiéis acompanham o evento agradecendo por seus empregos e também para pedir uma oportunidade no mercado de trabalho. Durante a missa, o padre faz a benção das carteiras de trabalho, um dos momentos mais esperados, de muita emoção e devoção.

Para as pessoas que quiserem estar fisicamente próximas à imagem da Santa, ela estará na frente do Santuário no dia 1º de maio. Pela tarde, o pároco Renato Schneider levará a imagem em um carro aberto pelas ruas dos arredores da paróquia abençoando os lares e a comunidade.

“Teremos muito a agradecer pelo dom das nossas vidas e contamos com a graça de Deus, já que não podemos tocar nas mãos e abraçarmos uns aos outros, mas nossos joelhos estarão dobrados ao chão para juntos superarmos esse momento de provação para toda a humanidade”, afirmou o padre.

A Paróquia Nossa Senhora do Trabalho localiza-se na avenida Benno Mentz, 1.560, no bairro Vila Ipiranga, na Zona Norte de Porto Alegre.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul