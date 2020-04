Dicas de O Sul Startup oferece atendimento psicológico on-line gratuito para caminhoneiros

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

Seis psicólogos já fazem parte do time, que não para de crescer e está aceitando novos voluntários

Considerados heróis por parte da população por seguirem seu trabalho tão importante mesmo em um momento de pandemia, os motoristas de caminhão têm recebido ajuda e apoio de diferentes formas. Todos os dias, ações como distribuição de refeições e de informações são realizadas para ajudar na rotina de quem abastece o Brasil.

Na mesma linha, uma startup do Rio Grande do Sul decidiu oferecer um apoio igualmente importante, mas pouco lembrado: o psicológico. Anuska Ponzoni, responsável pela área de Cultura, Pessoas e Atendimento da Cargo Bank, e uma equipe qualificada de psicólogos estão atendendo os motoristas por telefone ou videochamada, oferecendo apoio/escuta on-line a esses profissionais que não podem parar.

A ideia surgiu após Anuska, psicóloga há mais de 20 anos, assistir a um vídeo gravado por um motorista relatando sua solidão na estrada. “Ele começou a chorar e eu comecei a chorar junto. Surgiu, então, a ideia de oferecer um serviço de atendimento psicológico para esses profissionais, que muitas vezes são esquecidos e têm uma rotina de trabalho puxada, com sofrimentos diversos”, conta.

Seis psicólogos já fazem parte do time, que não para de crescer e está aceitando novos voluntários. O apoio emocional é realizado de forma gratuita, on-line e sigilosa. Trata-se de um apoio situacional, ou seja, não é como uma terapia, que deve ser feita no longo prazo. “Buscar atendimento psicológico não quer dizer que a pessoa esteja doente. É uma forma de aliviar a tensão, os medos, que pode ajudar as pessoas a superarem os momentos de crise e não se sentirem tão sós”, explica Anuska. O objetivo é seguir o projeto mesmo após o final da pandemia.

A Cargo Bank é uma fintech que presta serviços para as transportadoras por meio da emissão do Código Identificador de Operação de Transporte, que é obrigatório para as operações de transporte rodoviário de carga quando um motorista autônomo é subcontratado. Após emissão, a Cargo Bank intermedeia o pagamento do frete ao motorista autônomo por meio de uma conta digital e um cartão pré-pago bandeira Visa.

Por fim, a startup realiza a logística reversa dos documentos que comprovam a entrega aos clientes finais, conhecido como quitação. Para o segundo semestre, está previsto concessão de créditos às transportadoras e aos motoristas.

Os motoristas interessados em atendimento psicológico podem entrar em contato por meio de mensagem no WhatsApp. Basta clicar neste link: https://bit.ly/2wNnsel.

