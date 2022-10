Porto Alegre Celebração marca os 153 anos do Mercado Público de Porto Alegre nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

As festividades começam a partir das 10h Foto: Alex Rocha/PMPA As festividades começam a partir das 10h. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Nesta segunda-feira (03), o Mercado Público de Porto Alegre completa 153 anos. As festividades começam a partir das 10h, quando os permissionários farão um bolo comemorativo inspirado na arquitetura do prédio histórico, um dos principais pontos turísticos da Capital.

Às 13h30, com direito a parabéns a você, ocorrerá a cerimônia de celebração, com participação da Banda Municipal. As atividades ocorrerão no interior do Mercado Público, junto ao ponto central.

