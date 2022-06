Tecnologia Celulares, tablets e câmeras deverão ter entrada USB padronizada, determina União Europeia

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2022

Os iPhones são carregados a partir de um cabo Lightning, enquanto os dispositivos baseados em Android usam conectores USB-C. Foto: Reprodução

A Apple terá que mudar o conector dos iPhones vendidos na Europa até 2024, depois que países e parlamentares da União Europeia (UE) concordaram nesta terça-feira (7) com uma única porta de carregador para telefones celulares, tablets e câmeras.

A intervenção política, que a Comissão Europeia disse que facilitará a vida dos consumidores e economizará dinheiro, ocorreu após as empresas não chegarem a uma solução comum.

Bruxelas vem pressionando por uma única entrada de carregador há mais de uma década, motivada por reclamações de usuários de iPhone e Android sobre a necessidade de mudar para carregadores diferentes para seus dispositivos.

Metade dos carregadores vendidos com telefones celulares em 2018 tinham conector USB micro-B, enquanto 29% tinham conector USB-C e 21% conector Lightning, de acordo com um estudo da Comissão de 2019.

O chefe da indústria da União Europeia, Thierry Breton, disse que o acordo economizará cerca de 250 milhões de euros para os consumidores.

A Apple, que alertou que a proposta prejudicaria a inovação e criaria uma montanha de lixo eletrônico, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

“Estamos orgulhosos de que laptops, e-readers, fones de ouvido, teclados, mouses de computador e dispositivos portáteis de navegação também estejam incluídos”, disse Alex Agius Saliba, que conduziu o debate no parlamento.

No entanto, no início de maio, após fortes rumores de que a Apple finalmente deve substituir o conector Lightning pelo USB-C em seus iPhones no próximo ano, novos detalhes reforçam que a mudança deve chegar também para todos os acessórios da marca que ainda usam o conector proprietário.

Segundo o jornalista Mark Gurman do Bloomberg, a “Apple está testando futuros modelos de iPhone que substituem a atual porta de carregamento Lightning pelo mais prevalente conector USB-C”.

Fontes indicam que a Apple também estaria trabalhando em um adaptador que permitiria que futuros iPhones com USB-C funcionassem com atuais acessórios com conector Lightning.

Os laptops terão que cumprir a legislação em até 40 meses após sua entrada em vigor. O executivo da União Europeia terá o poder no futuro para harmonizar os sistemas de carregamento sem fio.

O fato de o acordo também abranger leitores eletrônicos, fones de ouvido e outras tecnologias impactará Samsung, Huawei e outros fabricantes de dispositivos.

