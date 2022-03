Acontece Center Óptica lança coleção de Gustavo Eyewear, a marca preferida dos artistas

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

O lançamento da nova coleção ocorre no dia 29 de março, das 17h às 21h, na unidade do Shopping Pátio 24, em Porto Alegre.

A Center Óptica comemora suas mais de duas décadas de existência incrementando o seu portfólio com a nova coleção Gustavo Eyewear, cujas armações desfilam em rostos como Fátima Bernardes, Maria Beltrão, Renata Vasconcelos e Lília Cabral entre outras famosas do eixo Rio-São Paulo. O lançamento da nova coleção ocorre no dia 29 de março, das 17h às 21h, na unidade do Shopping Pátio 24, em Porto Alegre.

Fabricados no Brasil em acetato italiano Mazzuchelli e pintados à mão, os óculos assinados pelo óptico e designer Gustavo Gonçalves já ultrapassaram fronteiras e ganharam o mercado de luxo internacional, com linhas expostas em showroom de Amsterdã, na parisiense Paule Ka e na feira multimarcas Rio Designe Europe.

O design contemporâneo e colorido é resultado de pesquisas realizadas ao redor do mundo em busca da união entre conforto e inovação. Além disso, seus óculos de sol contam com as lentes produzidas pela Carl Zeiss Vision.

