Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Considerada a maior rede de franquias do setor de artesanato no Brasil, a marca aposta em um modelo de negócio que oferece loja com variado mix de produtos e ateliê de cursos. Foto: Divulgação/Center Panos Foto: Divulgação/Center Panos

A rede de franquias Center Panos participa da maior feira de artesanato do Sul do país, a Artesanal Sul, que acontece até sábado (02), no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre (RS). Para este encontro com os artesãos locais, a marca leva como grande destaque a oportunidade de ter um negócio próprio. A Center Panos estará com sua equipe de expansão durante toda a feira para mostrar as vantagens em ser um franqueado da rede e esclarecer como os interessados podem investir.

“A grande vantagem da Franquia Center Panos é ter dois negócios em um. O primeiro é a loja, que reúne um variado mix de produtos. E o segundo é o ateliê, com cursos de capacitação, aprimoramento de artesãos e terapia ocupacional”, explica Ronaldo Cordão, CEO da Rede.

Os números desse mercado são bem incentivadores. Segundo dados do IBGE, o setor movimenta, no Brasil, uma média de R$ 50 bilhões por ano e gera renda para 10 milhões de brasileiros. Apenas no Rio Grande do Sul, o segmento é responsável por 2,5% do PIB local e ocupa cerca de 90 mil artesãos.

Diante deste cenário, a diretoria da rede Center Panos acredita no potencial de expansão da marca no Rio Grande do Sul. “O consumidor encontra em nossas lojas um mix completo de produtos. São mais de 12 mil SKUs, divididos entre tecidos, linhas, aviamentos, materiais artísticos, itens de decoração, entre outros. Além de ateliês de cursos que profissionalizam e oferecem qualidade de vida aos artesãos”, ressalta Cordão.

Além da oportunidade de negócio, a empresa preparou uma grade de cursos reunindo novidades na área de patchwork. Para realizar as demonstrações, a marca convidou as artesãs Patricia Muller, Claudia Barddal e Ana Helena Barbosa de Abreu, três profissionais reconhecidas no Sul do país.

Os eventos acontecem a cada 30 minutos, no próprio estande da Center Panos. Para ser um franqueado Center Panos o investimento é a partir de R$ 350 mil, com retorno em até 36 meses. O faturamento anual está em torno de R$ 2,4 milhões.

A Center Panos se consolidou como líder do setor e é a única do segmento a ser credenciada na Associação Brasileira de Franchising (ABF). A excelência do modelo de negócio e as altas pontuações na avaliação dos seus próprios franqueados deram à marca o Selo de Excelência em Franchising em 2022, honraria concedida pela ABF.

