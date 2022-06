Acontece “Feito em Barbosa” terá 28 expositores no Festiqueijo

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Feira estará no Pavilhão da Tramontina, onde visitantes terão acesso gratuito, podendo adquirir produtos de marcas da cidade. Foto: Divulgação/Festiqueijo Foto: Divulgação/Festiqueijo

Além das inúmeras atrações de gastronomia dentro do Salão Paroquial da Igreja Matriz de Carlos Barbosa, o 31º Festiqueijo prepara uma série de ações externas e paralelas, entre elas o “Feito em Barbosa”, atração instalada no Pavilhão da Tramontina, ao lado da Rua Coberta. Trata-se de uma feira com a participação de 28 expositores com acesso gratuito. Os produtos, exclusivamente locais, serão nos segmentos de vestuário, acessórios, papelaria, brinquedos, artesanato, alimentação, entre outras opções.

O presidente do 31º Festiqueijo, Cláudio Chies, reforça que o Festiqueijo buscou valorizar os comerciantes locais e seus produtos. “Após dois anos sem a realização do Festiqueijo, nosso objetivo é contribuir da melhor maneira possível com os negócios da cidade, de forma que tenham êxito durante o Festival, visto que no mês de julho temos a expectativa de que milhares de pessoas passem pela cidade”, aponta.

O “Feito em Barbosa” é uma excelente oportunidade de fomentar o comércio local e oportunizar que os visitantes conheçam o que é feito no município. A entrada é gratuita e acontecerá nos mesmos dias e horários do Festiqueijo, de sextas a domingos, de 1º a 31 de julho.

Expositores

Vestuário

Malhas Sirley

Malharia Dalcin

Sugestiva

Malharia Bock

Couros Paufer

Fiorella Modas

Andreia Modas

Não é pijama

Modele

Delamare

Neusi

Decoração

Associação dos Artesãos

Cia Decore

BR Artes

Acessórios

Papeluxo

Andrelisa Presentes

Livraria Apollo

Mundo Místico

SB Serviços

Alimentação

Sítio Senhor da Barba

Ferrari Alimentos

Doces da Vivian

Outros

Dolari Serviços

Quatrun

Sullinox

Manutec

