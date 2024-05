Porto Alegre Central de Transporte Enchente realiza mais de 700 operações de ajuda humanitária em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

Serviço dá apoio para deslocamentos de desabrigados e mantimentos Foto: Alex Rocha/PMPA Serviço dá apoio para deslocamentos de desabrigados e mantimentos. (Foto: Julio Ferreira/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A estrutura logística da prefeitura para atender demandas de deslocamento em ajuda humanitária registrou 731 operações desde o dia 4 de maio, após os impactos do evento climático que atingiu Porto Alegre e o Estado do RS.

Entre as ações da Central de Transporte Enchente, coordenada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, mais de 35 mil desabrigados das áreas alagadas foram conduzidos em comboios de ônibus para atendimento em centro de triagem e abrigos.

A Central possui recursos de transporte alocados através de parcerias que disponibilizam ônibus, caminhões, vans, micro-ônibus e carros de passeio, que são demandados de acordo com o tamanho de cada operação. Todos os veículos utilizam módulos de tecnologia para georreferenciamento da frota através do sistema AVL (Automatic Vehicle Location), que permite o acompanhamento em tempo real do atendimento e a roteirização das rotas para uma gestão mais eficiente dos deslocamentos.

“No auge da crise, chegamos a operar 70 ônibus exclusivamente para dar o apoio necessário à nossa população. Graças a estas parcerias que salvam vidas podemos suprir com a logística de deslocamento e abastecimento humanitário para quem mais precisa e ajudar na reconstrução da cidade”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

Diariamente a Central faz o traslado de abrigados da rede credenciada para atendimento de saúde na Faculdade de Odontologia da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e no Hospital Banco de Olhos São Pietro, ou para a realização de exames laboratoriais, e de um grupamento do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul para suas áreas de atuação.

A partir do Centro Logístico da Defesa Civil do Estado, a operação é também responsável pelo abastecimento dos três depósitos da prefeitura: a Central Logística de distribuição, operada pela SMGOV (Secretaria de Governança) no Complexo Cultural do Porto Seco, na Região Norte, que organiza o recebimento de doações de grande porte e aquisições feitas pela administração municipal, o Ginásio do Departamento Municipal de Habitação, localizado na rua Conde D’Eu, nº 66, no bairro Santana, e o Depósito da Defesa Civil Municipal, na rua La Plata, 693, bairro Jardim Botânico.

Em conjunto com a SMGOV, é realizado o abastecimento de mantimentos para subprefeituras e a distribuição domiciliar. Já foram entregues cerca de 15 mil cestas básicas para abrigos familiares em mais de 80 bairros de 16 regiões da cidade: Eixo-Baltazar, Partenon, Cristal, Extremo-Sul, Centro-Sul, Glória, Ilhas, Restinga, Norte, Cruzeiro, Nordeste, Leste, Centro, Sul, Lomba do Pinheiro.

Central de Transporte

É uma estrutura logística da prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, com diversos parceiros, que trabalha para atender demandas de ajuda humanitária, como o atendimento à população para o traslado gratuito de cidadãos resgatados aos abrigos cadastrados, além de entregas de mantimentos, alimentação, água, entre outras solicitações emergenciais. O objetivo é dar agilidade na oferta de transportes e garantir o atendimento a quem mais precisa.

