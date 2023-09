Rio Grande do Sul Cerca de 23 mil gaúchos estão fora de casa por causa do ciclone. Destes, mais de 2,3 mil perderam suas residências

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2023

Ao menos 100 cidades gaúchas foram afetadas pelas chuvas em excesso. (Foto: Divulgação/Defesa Civil)

Balanço atualizado na tarde dessa quarta-feira (13) pela Defesa Civil estadual ampliou de 98 para 100 a quantidade de municípios gaúchos atingidos desde o início do mês pelo excesso de chuvas e seus desdobramentos – enchentes, enxurradas e outros incidentes climáticos. Das 23,2 mil pessoas que estão fora de casa, mais de 2,3 mil perderam suas residências.

A estatística abrange, ainda, 940 feridos (número que pode ser bem maior, pois nem todos procuram atendimento) e 3.130 resgatados. Se considerado o total de habitantes do Estado que sofreram algum tipo de perda humana ou material, o contingente é de 348.211 indivíduos (quase 6 mil a mais que no balanço do dia anterior).

Já os números de mortos e de desaparecidos permanecem inalterados em relação ao balanço de terça-feira (12). Ao menos 47 pessoas faleceram e outras nove ainda não foram localizadas.

Em ambas as situações o predomínio de casos é em cidades do Vale do Taquari. Trata-se da região mais afetada pela passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul na semana passada.

Perdas humanas

– Muçum: 16.

– Roca Sales: 11.

– Cruzeiro do Sul: 5.

– Lajeado: 3.

– Bom Retiro do Sul: 1.

– Colinas: 2.

– Estrela: 2.

– Ibiraiaras: 2.

– Imigrante: 1.

– Encantado: 1.

– Mato Castelhano: 1.

– Passo Fundo: 1.

– Santa Tereza: 1.

Desaparecimentos

– Muçum: 4.

– Lajeado: 2.

– Arroio do Meio: 1.

– Encantado: 1.

– Roca Sales: 1.

Risco de rompimento

Em nota oficial emitida nesta quarta-feira, o Palácio Piratini informou que permanece acompanhando os desdobramentos da ruptura de um reservatório de água na cidade de Camaquã, localizada na região Centro-Sul do Estado. Confira o texto na íntegra:

“O governo do Rio Grande do Sul acompanha os desdobramentos do rompimento de um reservatório de água próximo à BR-116, no município de Camaquã. Os técnicos da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) irão até a região nesta quinta-feira (14) para avaliar os danos e identificar a causa do rompimento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trânsito está parcialmente liberado no quilômetro 388, com os veículos passando pelo centro da pista. Também estamos acompanhando o rompimento de outros dois reservatórios, localizados na área rural de Canguçu. Conforme a Defesa Civil, nos dois casos não há feridos e nem a necessidade de evacuação”.

(Marcello Campos)

