Rio Grande do Sul Cerimônia marca fim dos processos físicos em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

Caxias do Sul é a primeira Comarca de entrância final a concluir a digitalização de todo o acervo de processos físicos. Foto: Eduardo Nichele/Divulgação

Foi realizada na sexta-feira (13) a cerimônia de anúncio da finalização do processo de digitalização na Comarca de Caxias do Sul e posse da nova Diretora do Foro, Joseline Mireli Pinson de Vargas. O evento contou com a presença de todos os integrantes da Administração eleita do Tribunal de Justiça, liderados pela presidente, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira. A juíza Joseline substituiu o Juiz João Pedro Cavalli Júnior, que atuou na condução dos trabalhos que garantiram a conclusão da digitalização total dos processos aptos na Comarca, iniciativa anunciada para a sociedade durante o evento.

A presidente Iris parabenizou a nova diretora do Foro, “desejando um profícuo trabalho na certeza de que pode sempre contar com o apoio do Tribunal de Justiça”. Em sua manifestação, a Desembargadora elogiou o empenho e a dedicação de magistrados e servidores que “vestem a camiseta e fazem com que o nosso Judiciário seja reconhecido em todo o Brasil”.

Ela afirmou que “a Justiça do Rio Grande do Sul está sempre empenhada em garantir os melhores serviços aos jurisdicionados, garantindo celeridade e eficiência.” A Presidente Iris disse ainda que “a Comarca de Caxias é um exemplo de união nesta terra na qual o empreendedorismo é pujante e pulsa muito firme com prosperidade”. Ela concluiu enaltecendo o fato de Caxias do Sul ser a primeira Comarca de entrância final a concluir a digitalização de todo o acervo de processos físicos. “A tão sonhada virtualização total da Justiça gaúcha está cada vez mais próxima, andando a passos largos”, disse a magistrada. “Quero registrar aqui o nosso agradecimento a todos que contribuíram para o sucesso desta iniciativa.”

Já o corregedor-geral da Justiça, Desembargador Giovanni Conti, em seu pronunciamento, disse que a Justiça está se adaptando à nova era, agindo de maneira cada vez mais próxima da virtualização, porém sem jamais esquecer o lado humano. “Queremos agradecer o apoio e a parceria da OAB e dos demais Operadores do Direito, que atuaram conosco no processo de digitalização dos processos em Caxias.”

“Precisamos aperfeiçoar cada vez mais os métodos de trabalho, eis que o crescente número de processos é um desafio que estamos superando aqui em Caxias do Sul”, disse a nova Diretora. Ela destacou que uma das principais iniciativas que serão implementadas, a partir do dia 23/5, diz respeito ao programa-piloto que busca centralizar os serviços na Central de Atendimento ao Público (CAP), com o apoio da Corregedoria-Geral da Justiça.

O juiz João Pedro Cavalli Júnior, em seu discurso, lembrou do mutirão realizado que proporcionou a finalização do processo de digitalização dos processos físicos. “Hoje é um dia histórico para a nossa Comarca, pois estamos demonstrando à sociedade que a era digital está cada vez mais presente na Justiça”, afirmou.

Já a presidente do Conselho de Administração, Planejamento e Gestão (Conad), Desembargadora Liselena Schifino Robles Ribeiro, anunciou que, no âmbito estadual, do montante de quase 5,2 milhões de processos que tramitam no Poder Judiciário gaúcho, mais de 3,6 milhões são eletrônicos, correspondendo a quase 70% do conjunto. “Aqui em Caxias foram mais de 70 mil processos digitalizados, em tarefas realizadas por empresa contratada mediante licitação, além de parceiros como o Ministério Público, Defensoria Pública e Advogados”.

Ela informou ainda que na região serrana e imediações já foram concluídas as digitalizações em Carlos Barbosa, Flores da Cunha, São Sebastião do Caí e Feliz. “A meta estabelecida pelo CNJ fala que o prazo para o término em todo o Estado do Rio Grande do Sul deve ser em dezembro de 2023, porém acreditamos que iremos antecipar esta finalização para o final deste ano ou no começo de 2023, pois nossa Administração está firme neste propósito de garantir a maior rapidez possível na digitalização.”

Presenças

A solenidade também contou com o prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, do deputado Estadual Neri o Carteiro, representando a Assembleia Legislativa, do 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, do 2º vice e presidente do Conselho de Comunicação Social, desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, da 3ª Vice, desembargadora Lizete Andreis Sebben, do Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Giovanni Conti, dos Juízes e Juízas da Comarca de Caxias, da Presidente da Câmara Municipal, vereadora Denise Pessoa, dos representantes da Procuradoria-Geral de Justiça, Adrio Rafael Gelatti, da Procuradoria-Geral do Estado, Rafael Cândido Velasques Orozco, da Defensoria Pública, Cibele Tonin, e da presidente da Subseção da OAB/RS de Caxias do Sul, Ana Carla Hendler Gava Furlan. Também participaram da cerimônia a juíza-corregedora-coordenadora Cristiane Hoppe, além dos Juízes-Corregedores Alejandro César Rayo Werlang, Luís Antônio de Abreu Johnson, André Dal Soglio Coelho, André de Oliveira Pires, Maurício Ramires e Michele Scherer Becker, além do Diretor-Geral do TJ, Sandro Borba e do assessor Especial da Presidência, Ivandre Medeiros. (Fonte TJ-RS)

