Rio Grande do Sul Chega a 38.552 o número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Idosos mantém o predomínio entre os casos fatais de covid. (Foto: EBC)

Divulgado nesta terça-feira (8), o mais recente boletim da Secretaria da Saúde acrescentou 55 mortes à estatística do coronavírus no Rio Grande do Sul, que chegou a 38.552 desfechos fatais. Também adicionou 6.390 testes positivos, elevando para quase 2,2 milhões os casos conhecidos de contágio no Estado desde o começo da pandemia, que completará dois anos nesta quinta (10).

Na nova lista oficial constam vítimas com idades ente 51 e 97 anos, mas o predomínio de idosos continua amplo – desta vez, em 48 das 55 ocorrências. Confira o perfil resumido de cada uma delas, a seguir:

– Gravataí (homem, 51 anos);

– Osório (homem, 52 anos);

– Passo Fundo (homem, 52 anos);

– Cachoeirinha (homem, 58 anos);

– Cerro Grande do Sul (mulher, 58 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 59 anos);

– Porto Alegre (mulher, 59 anos);

– Mostardas (homem, 62 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 62 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 64 anos);

– Farroupilha (mulher, 65 anos);

– Tramandaí (homem, 65 anos);

– Alvorada (homem, 66 anos);

– Passo Fundo (homem, 67 anos);

– Pejuçara (homem, 67 anos);

– Santa Cruz do Sul (mulher, 68 anos);

– Porto Alegre (mulher, 70 anos);

– Panambi (mulher, 72 anos);

– Nova Prata (mulher, 73 anos);

– Sananduva (homem, 73 anos);

– Canoas (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (mulher, 76 anos);

– Quaraí (homem, 76 anos);

– Bagé (homem, 77 anos);

– Tramandaí (homem, 77 anos);

– Erechim (mulher, 78 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Cachoeira do Sul (mulher, 79 anos);

– Canela (mulher, 79 anos);

– Canguçu (mulher, 79 anos);

– Gramado (homem, 79 anos);

– Pelotas (homem, 79 anos);

– Pelotas (homem, 80 anos);

– Porto Alegre (mulher, 82 anos);

– Camaquã (mulher, 83 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 83 anos);

– Frederico Westphalen (mulher, 83 anos);

– Pelotas (homem, 83 anos);

– Cachoeira do Sul (homem, 84 anos);

– Garruchos (homem, 84 anos);

– Porto Alegre (homem, 84 anos);

– Santa Rosa (mulher, 86 anos);

– Soledade (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (homem, 87 anos);

– São Gabriel (homem, 87 anos);

– Camaquã (mulher, 88 anos);

– Frederico Westphalen (mulher, 89 anos);

– Caxias do Sul (homem, 90 anos);

– Vespasiano Correa (mulher, 90 anos);

– Porto Alegre (mulher, 91 anos);

– Bagé (mulher, 92 anos);

– Encruzilhada do Sul (mulher, 94 anos);

– Rosário do Sul (homem, 94 anos);

– Porto Alegre (homem, 95 anos);

– Santa Maria (homem, 97 anos).

Somente uma dentre todas as 497 cidades gaúchas ainda não registra qualquer óbito por covid. É Novo Tiradentes, localizada na Região Norte do Estado e que acumula 354 testes positivos desde o começo da pandemia, sem novos registros nos boletins dos últimos dias.

Outros dados sobre a pandemia

Dentre os registros de contágio conhecidos até agora no Estado, em mais de 2,12 milhões (97%) o paciente já se recuperou – vale lembrar que parte desse grupo populacional foi infectado mais de uma vez desde o começo da pandemia. Outros 23.729 indivíduos (1%) são considerados casos ativos (em andamento), o que abrange desde os assintomáticos em quarentena domiciliar até pacientes graves em hospitais.

A taxa média de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) por adultos estava em 57,9% no início da noite (contra 58,6% e depois 56,9% nos dois balanços anteriores), de acordo com o painel de monitoramento covid.saude.rs.gov.br. Esse índice resulta da proporção de 1.752 pacientes para um total de 3.078 leitos da modalidade em 301 hospitais.

Já as internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid chegam a 121.447 (6% do total de testes positivos) desde março de 2020. Esses e outros aspectos estatísticos podem ser conferidos de forma detalhada na plataforma ti.saude.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

