China diz ter produzido células do sangue no espaço pela primeira vez

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

País levou células-tronco pluripotentes à estação espacial Tiangong. (Foto: ANIRUDH/Unsplash)

Cientistas da China afirmam que criaram células sanguíneas por meio de células-tronco em um feito pioneiro no espaço. Se confirmado, o experimento pode trazer implicações significativas para várias áreas, como pesquisas em células-tronco e os efeitos das viagens espaciais no corpo humano.

Para o experimento, a China levou células-tronco pluripotentes (células embrionárias que podem se transformar em qualquer outro tipo celular) à estação espacial Tiangong. Depois de recebê-las, os astronautas a bordo cultivaram as células no módulo Wentian para analisá-las, enquanto se transformavam em células sanguíneas.

As células retornaram à Terra — e, segundo o cientista Lei Xiaohua, da Academia Chinesa de Ciências, elas mostraram resultados positivos. “Estas células de sangue vão passar por amadurecimento e diferenciação, formando um aglomerado de células sanguíneas parecidas com um cacho de uvas”, explicou ele.

Ele exibiu uma imagem da diferenciação à emissora estatal CCTV e, segundo Xiaohua, a equipe alcançou o objetivo principal do experimento, que era a produção das células no espaço. Os dados do experimento vão oferecer uma base importante para pesquisas na diferenciação das células-tronco, bem como medicina regenerativa no espaço.

Como as células-tronco pluripotentes têm potencial de crescimento ilimitado e podem se transformar em qualquer tipo de célula, elas representam ótimos recursos para a medicina regenerativa. Para os próximos passos, Lei e sua equipe querem estudar o crescimento destas células nas missões Tianzhou 7 e 8, ainda sem data de lançamento definida.

O experimento dos chineses não foi o único a levar células-tronco ao espaço. Em maio, cientistas dos Estados Unidos enviaram estas células à Estação Espacial Internacional durante a missão privada Ax-2, para investigar se é possível produzir células pluripotentes induzidas enquanto estão na microgravidade.

Na ocasião, a missão privada Ax-2 foi lançada à Estação Espacial Internacional (ISS) levando quatro tripulantes a bordo de uma cápsula Crew Dragon, da SpaceX. O lançamento foi realizado com um foguete Falcon 9, que deixou a plataforma do Centro Espacial Kennedy às 18h37, no horário de Brasília, de um domingo (21 de maio). Já na segunda, às 10h12, a cápsula foi acoplada à ISS. Depois da abertura da escotilha, que aconteceu pouco mais de duas horas depois, os membros da Ax-2 foram recebidos pelos astronautas na estação.

China diz ter produzido células do sangue no espaço pela primeira vez

2023-06-09