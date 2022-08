Mundo China marca evento que deverá consolidar poder de Xi Jinping

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

Atual líder deve ser reeleito para terceiro mandato durante congresso quinquenal do Partido Comunista chinês, em outubro.(Foto: Reprodução)

O Partido Comunista da China realizará seu congresso quinquenal a partir de 16 de outubro. Durante o evento, Xi Jinping deve garantir seu terceiro mandato de liderança e, assim, consolidar seu lugar como o líder mais poderoso do país desde Mao Tsé-Tung.

Xi, de 69 anos, tem consolidado o poder de forma constante desde que se tornou secretário-geral do partido há uma década, eliminando qualquer oposição faccional conhecida ao seu comando. Ele deve exercer um controle amplamente incontestável sobre as principais nomeações e diretrizes políticas em um congresso que muitos observadores da China comparam a uma coroação.

Nos últimos tempos a China vem enfrentando alguns problemas que têm abalado o caminho dele para um terceiro mandato. Entre os contratempos enfrentados estão a perda do dinamisco econômico, pandemia de covid, alguns raros protestos públicos e os recentes atritos com o Ocidente e tensões sobre Taiwan.

Com poucas mudanças esperadas na direção política ampla, os principais resultados do Congresso girarão em torno do grupo que se junta a Xi no Comitê Permanente do Politburo e quem substitui o primeiro-ministro Li Keqiang, que deve se aposentar em março.

