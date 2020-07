Porto Alegre Chuva deixa pontos bloqueados no trânsito de Porto Alegre

8 de julho de 2020

Capital tem várias ruas alagadas, semáforos desligados e árvores caídas

O ciclone extratropical que provocou chuva intensa em todo o Rio Grande do Sul também causou estragos em Porto Alegre. Há vários pontos bloqueados no trânsito da Capital na manhã desta quarta-feira (08), além de árvores caídas e semáforos desligados.

Na noite de terça-feira (07), a Defesa Civil do município informou que o volume de chuva deveria passar dos 105 milímetros na Capital, 86% da média histórica de todo o mês de julho.

Ruas totalmente bloqueadas

Aparício Borges com a Pedro Boticário; Edgar Pires de Castro entre Beco do Schneider e João Antônio da Silveira – valão transbordou na entrada da Restinga; Brino; São Salvador; 25 julho; Dona Sebastiana; 11 de agosto.

Próximo da Sertório

Avenida Tramandaí ; Avenida Voluntários da Pátria com rua da Consolação; Avenida Francisco Trein com rua Gaston Englert; Rua São Jorge – Humaitá.

Semáforos desligados

Sertório Farrapos acidente ; Túlio de rose com Antônio Carlos Berta; Wenceslau Escobar junto a faixa reversível ; Juca Batista com Serraria ; Ipiranga x Érico

Queda de árvore

Rua Pinheiro Machado com rua Gonçalo de Carvalho; Rua Mariz e Barros com rua; Professor Ivo Corseuil, bairro Petrópolis; Rua Comandaí com Rua Itapitocaí.

