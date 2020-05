Agro Chuva deve chegar em boa parte do Estado nos próximos dias

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

RS deverá receber chuva de forma expressiva nos próximos sete dias. Foto: Reprodução

Boa parte do Rio Grande do Sul deverá receber chuva de forma expressiva nos próximos sete dias, de acordo com o Relatório Oficial Nº 17, elaborado pela Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), pela Emater-RS e pelo Irga.

Entre quinta-feira (7) e sábado (9), o tempo permanecerá seco e a atuação de uma massa de ar frio manterá as temperaturas baixas, com valores inferiores a 5°C em todo o Estado, com possibilidade de formação de geadas na Campanha, no Planalto e na Serra do Nordeste. No domingo (10), o ingresso de ar quente favorecerá a elevação das temperaturas.

Na segunda (11) e terça-feira (12), a propagação de uma nova frente fria provocará chuva em todas as regiões. Na quarta-feira (13), as áreas de chuva permanecerão sobre o Estado, com possibilidade de temporais isolados, sobretudo na Zona Sul e faixa Leste.

Os totais previstos deverão ser inferiores a 20 mm apenas na faixa Norte. No restante das áreas, os valores esperados oscilarão entre 30 mm e 50 mm. Na faixa Central e na Zona Sul, os totais deverão superar 60 mm na maioria dos municípios, podendo exceder 80 mm em algumas localidades.

A situação das culturas de soja, milho, arroz, feijão, olerícolas, frutícolas, erva-mate, fumo, pastagens, ovinocultura, piscicultura, pesca artesanal, bovinoculturas de corte e leite estão no relatório completo, que pode ser consultado no site da secretaria.

