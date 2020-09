Porto Alegre Chuva forte com granizo atinge Porto Alegre e deixa pontos alagados

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

A chuva provocou acúmulo de água e alagamentos nas ruas, afetando o trânsito Foto: Divulgação A chuva provocou acúmulo de água e alagamentos nas ruas, afetando o trânsito. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O temporal que caiu em Porto Alegre na madrugada desta quinta-feira (10) deixou alguns pontos da cidade alagados. Também caiu granizo na Capital, em lugares como Centro Histórico, Menino Deus, Praia de Belas, Santana, Moinhos de Vento e Rio Branco, entre outros bairros.

A chuva provocou acúmulo de água e alagamentos nas ruas, afetando o trânsito. Até as 4h20min dessa quinta-feira, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) registrava alguns pontos parcialmente bloqueados

A Defesa Civil havia emitido um alerta na quarta-feira (09) para o risco de queda de granizo e vento que poderia chegar a 60 km/h na Capital. No resto do Estado, a chuva de granizo também caiu nessa madrugada, atingindo cidades como Guaíba, Eldorado do Sul, Viamão e Gravataí, na Região Metropolitana.

Bloqueios parciais:

Avenida Teresópolis com a Rua Costa Lima;

Coronel Aparício Borges, n°257;

Coronel Aparício Borges com a Pedro Boticário;

Semáforos desligados:

Salvador França com a Antônio Carlos Tibiriçá;

Salvador França com Rua Felizardo;

Carlos Gomes com a Plínio Brasil Milano;

Avenida Goethe com a Rua Casemiro de Abreu;

Dom Pedro II com a General Couto de Magalhães;

Doutor Ary Ramos de Lima com a João Simplício Alves de Carvalho;

Avenida Brasil com a Avenida Benjamin Constant;

Semáforos em amarelo piscante:

Avenida Farrapos com a Rua Gaspar Martins;

Farrapos com a Rua Conde de Porto Alegre;

Farrapos com a Av. A.J. Renner;

Rua Professor Duplan com a Protásio Alves;

Antônio Carlos Berta com a Nilo Peçanha.

