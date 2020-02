Acontece Cia. Suave volta a Porto Alegre na 15ª edição do Festival Palco Giratório Sesc

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Grupo carioca esteve na Capital na edição passada e em 2020 apresenta espetáculo que mescla o passinho do funk com a dança contemporânea Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A 15ª edição do Festival Palco Giratório Sesc/ POA promete movimentar o cenário cultural da Capital gaúcha com espetáculos de artes cênicas entre os dias 8 e 30 de maio. A brasilidade do espetáculo Suave, da companhia de mesmo nome dirigida por Alice Ripoll, abre a programação do evento neste ano. O grupo carioca trará a intensidade e a energia do passinho do funk para o palco do Teatro do Sesc Centro, nos dias 8 e 9 de maio, fazendo uma mescla com a dança contemporânea.

O grupo teve início em 2014, com o projeto Entrando na Dança, a convite da Associação Cultural Panorama, em que dez jovens do Complexo do Alemão (RJ) foram selecionados para uma residência artística com a coreógrafa Alice Ripoll. Tendo como inspiração o passinho, novo estilo de dança urbana oriundo do funk carioca, o espetáculo Suave se destacou pela alegria, qualidade dos seus performers e estrutura criada por Alice e, com isso, foi apresentado em festivais e teatros da França, Alemanha, Suíça, Holanda, Suécia, Portugal, Bélgica e Itália. A Cia. participou do Festival Palco Giratório Sesc/ POA em 2019 com o espetáculo Cria, um dos mais comentados da edição, e o levou para diversas partes do País através do Circuito Nacional Palco Giratório Sesc.

O Circuito é um projeto consolidado no cenário cultural brasileiro e de importância especial para municípios do interior, cujas populações encontram mais dificuldade em acessar uma produção artística diversificada e continuada. Cada vez mais alcança não apenas as capitais, mas também as pequenas cidades, descentralizando a arte e estabelecendo outras redes de circulação e intercâmbio no País. O Festival Palco Giratório Sesc/ POA faz parte deste projeto nacional. Em sua 15ª edição, é reconhecido não apenas por ser um dos maiores eventos de artes cênicas do Estado, mas por apresentar uma programação ampla e plural. Em 2020, serão espetáculos de dança, circo e teatro, sendo 14 deles gaúchos. Informações sobre ingressos e programação completa serão divulgadas em breve no site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio.

