Acontece Fotógrafo gaúcho é confirmado como palestrante do maior congresso de fotografia do mundo

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

Igor Azevedo falará no Wedding Brasil sobre fotos de 15 anos, área de atuação dele há 10 anos; Evento ocorrerá em São Paulo no mês de abril Foto: Diego Frigo Fotografia Foto: Diego Frigo Fotografia

Referência no segmento de fotografias de 15 anos, Igor Azevedo é um dos palestrantes confirmados para o Wedding Brasil, maior congresso do setor no mundo, que ocorrerá de 29 a 30 de abril em São Paulo. Aos 24 anos, o gaúcho de Taquari falará sobre a carreira exitosa que o faz ser o preferido de meninas adolescentes.

“Eu tive a alegria e a surpresa de receber uma ligação da organização, deste que é o congresso referência mundial do setor, me convidando para palestrar”, relembra Igor. Para ele, uma oportunidade única para chancelar a carreira nacionalmente. “Aqui, no Sul do país, construí meu nome no mercado de debutantes. Agora, participando do Wedding Brasil, avanço mais uma etapa e chego ao mercado nacional”, analisa Azevedo, que há 10 anos está á frente da Igor Azevedo Agência de Fotografia.

Igor começou na fotografia muito cedo, aos 15 anos, clicando casamentos, nascimentos, festas e 15 anos. Atualmente, ele também é um dos administradores do maior perfil deste nicho no Instagram. O @aniversarios15anos tem mais de 90 mil seguidores e publica fotos de meninas de todo o país. Recentemente, lançou o álbum de fotografias mais valioso do Brasil, avaliado em 200 mil reais e que possui na capa 24 pedras de esmeralda.

