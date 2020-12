Ciência Cientistas da Nasa e parceiros testam teletransporte quântico

Os resultados indicam uma tendência positiva para o uso desse método para uma internet quântica. (Foto: Reprodução)

Uma equipe de cientistas, formada por profissionais da Nasa (a agência espacial norte-americana) e parceiros, relatou sucesso em testes com teletransporte sustentado de longa distância de qubits de fótons (quanta de luz), ou simplesmente “teletransporte quântico”. Esses resultados positivos podem ser um passo importante para desenvolver uma internet quântica viável.

De acordo com a equipe, a transmissão dos fótons teve uma taxa de mais de 90% de fidelidade. Os qubits foram teletransportados por 44 quilômetros (27 milhas) através de uma rede de fibra óptica usando detectores de fóton único de última geração.

Para funcionar, o teletransporte quântico de um qubit utiliza o emaranhamento quântico, no qual duas partículas estão fortemente ligadas entre si, o que faz com que a informação seja teletransportada sem importar a distância.

Os profissionais responsáveis pela pesquisa incluem pesquisadores do Fermilab, AT&T, Caltech, a Harvard University, o laboratório de propulsão a jato da NASA e a University of Calgary. Sobre as possibilidades do projeto, o grupo comunicou o seguinte:

“Uma internet quântica viável – uma rede na qual as informações armazenadas em qubits são compartilhadas por longas distâncias por meio do emaranhamento – transformaria os campos de armazenamento de dados, sensoriamento de precisão e computação, inaugurando uma nova era de comunicação”.

Panagiotis Wentzouris, chefe do programa de ciência quântica do Fermilab e um dos co-autores do artigo, disse estar bastante emocionado com o que a equipe conseguiu obter. “Esta é uma conquista fundamental no caminho para a construção de uma tecnologia que irá redefinir como conduzimos a comunicação global”, disse ele.

Dois sistemas tiveram sucesso no transporte de qubits: a Rede Quântica da Caltech (CQNET) e a Rede Quântica da Fermilab (FQNET). A projeção, construção e implantação dos sistemas foram responsabilidades atribuídas ao Programa de Pesquisa Público-Privada da Caltech em Tecnologias e Redes Quânticas Inteligentes, o INQNET.

A CQNET e a FQNET, que apresentam processamento de dados quase autônomo, são compatíveis com a infraestrutura de telecomunicações já existente e com os dispositivos de armazenamento e processamento quântico que vêm sendo lançados.

Os resultados positivos do experimento aconteceram alguns meses depois de o Departamento de Energia dos Estados Unidos anunciar um projeto de investimento para a internet quântica.

