Polícia Cinco criminosos morrem em confronto com a Brigada Militar em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A troca de tiros aconteceu no bairro Pioneiro Foto: Reprodução A troca de tiros aconteceu no bairro Pioneiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cinco homens foram mortos em confronto com a BM (Brigada Militar) no início da manhã desta quarta-feira (14) em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A troca de tiros aconteceu no bairro Pioneiro.

Segundo a BM, a corporação recebeu informações de que poderia ocorrer uma disputa por território entre facções criminosas e passou a monitorar a região. Ao realizarem abordagem a um grupo, os policiais teriam sido recebidos a tiros de espingarda e pistola e reagiram.

Cinco criminosos morreram no local – eles ainda não foram identificados. Nenhum policial ficou ferido. Após buscas, um sexto homem que estaria envolvido no confronto foi encontrado em um mato. Ele – que vestia colete balístico e carregava um revólver .38 – também reagiu e foi baleado por policiais. O ferido aguarda atendimento do Samu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia