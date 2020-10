Rio Grande do Sul Caminhão tomba em trecho da Freeway, em Osório

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O acidente aconteceu por volta das 5h30min, no sentido Porto Alegre – Litoral Foto: PRF/Divulgação O acidente aconteceu por volta das 5h30min, no sentido Porto Alegre – Litoral. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um caminhão tombou na manhã desta quarta-feira (14) na BR-290, a Freeway, em Osório, no Litoral Norte. O acidente aconteceu por volta das 5h30min, no sentido Porto Alegre – Litoral.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhão levava peças automotivas para o complexo da GM (General Motors) em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Na curva da Lagoa dos Barros, km 14, o veículo saiu da pista, atravessou o canteiro central e parou no sentido contrário, na contramão, com a carga espalhada. O motorista não se feriu. A PRF está no local aguardando a remoção do veículo. Somente o acostamento está liberado ao trânsito, e não há previsão de liberação da rodovia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul