29 de junho de 2020

Os chás são sempre muito bem-vindos. (Foto: Getty Images)

Durante o inverno é preciso fazer alguns ajustes na rotina de bem-estar para enfrentar a estação mais fria do ano de uma forma mais leve e saudável. Confira algumas dicas:

1.Faça oleação matinal

Os tecidos externos (a pele) e internos, incluindo as mucosas, costumam ficar mais ressecados nesta época, em que muita gente investe em hidratantes mais densos emolientes. Uma dica multifuncional é adicionar óleos vegetais na rotina. Um hábito antigo é fazer uma oleação corporal, aplicando o óleo em todo o corpo logo pela manhã, antes do banho. Além de nutrir a pele, evita que ela perca a hidratação natural com a água quente típica do frio. Aproveitando o tema ressecamento: continue bebendo bastante água.

2. Aposte nas comidas mais quentes

E não estou falando somente de temperatura não, e sim de especiarias, ervas e ingredientes que aquecem o corpo e ativam o agni, o fogo digestivo. “Se está frio do lado de fora, tende a ficar frio do lado de dentro. Então precisamos aquecer. A cada estação, precisamos trazer este equilíbrio”, explica Alexandre Souza, instrutor do Arte de Viver e co-fundador da Sri Sri School of Ayurveda no Brasil. Segundo ele, tais cuidados faz com que o sistema digestivo fique sempre ativo, função ligada diretamente à saúde de to

Neste caso, especiarias como canela, gengibre e cúrcuma são bem vindos em chás, mingaus e ensopados. Até as frutas podem ser cozidas. Experimente para o café da manhã: maças cozinhada com um fio de melado de cana e pitadas de canela.

3. Beba mais chás

Eles aquecem o corpo, os músculos – que normalmente ficam mais contraídos no frio – e isso consequentemente interfere no relaxamento mental também. Troque o suco verde geladinho típico do café da manhã saudável de verão por chás. Aliás, inclua a bebida também ao longo do dia, após o almoço e antes de dormir. Gengibre, canela, hortelã, camomila e manjericão são boas opções para esquentar o corpo.

4. Faça um escalda-pés

O inverno é a estação do recolhimento. É comum, então, que possamos nos sentir sonolentos mais cedo, introspectivos…os músculos também costumam ficam mais retraídos, o corpo dói…Muitas vezes, no final do dia, um escalda-pés pode surgir como um relaxamento de corpo, mente e espírito. Para fazer, basta colocar um punhado de ervas, como camomila, alecrim, calêndula ou lavanda, no fundo de uma bacia, e preencher com água quente o suficiente para não queimar a sua pele. Para potencializar o relaxamento muscular: coloque um punhado de sal grosso também. Mergulhe os pés por uns vinte minutos, enquanto permanece em silêncio ou escuta uma boa música. Aplique um hidratante.

5. Respiração pranayamas

Respirar bem se torna um desafio no frio, sobretudo para quem vive nos ambientes urbanos e está diretamente exposto à poluição. Ou mesmo para os ansiosos e que têm rinites e sinusites. As técnicas respiratórias (chamadas pranayamas, palavra em sânscrito) ajudam a acalmar a ansiedade e ressignificar a relação com a respiração. Uma delas, chamada Nadi Shodana é bem interessante para equilibrar a temperatura do corpo, clarear a mente e colocar mais consciência na respiração.

