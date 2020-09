Educação Cinco escolas de ensino fundamental de Porto Alegre atingem as metas no Ideb 2019

Emef Profª Ana Íris do Amaral, primeira a aderir à nova rotina escolar na Capital, foi outra vez destaque na avaliação. Foto: Aline Bisso/Arquivo PMPA Emef Profª Ana Íris do Amaral, primeira a aderir à nova rotina escolar na Capital, foi outra vez destaque na avaliação. (Foto: Aline Bisso/Arquivo PMPA) Foto: Aline Bisso/Arquivo PMPA

Cinco escolas municipais de ensino fundamental da Capital alcançaram as suas metas para anos iniciais do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2019, divulgado nesta terça-feira (15) pelo Ministério da Educação. A média da rede municipal nos anos iniciais foi 4,9 (meta de 5,6) e nos anos finais, a nota foi 3,7 (meta de 5). Em 2015, as médias foram de 4,6 e 3,8, respectivamente. Em 2017, Porto Alegre não teve a média calculada porque a prova foi aplicada durante uma greve dos municipários e não houve adesão suficiente.

Destaque na última avaliação, a Emef Profª Ana Íris do Amaral, no bairro Protásio Alves, atingiu nota 5,5 (meta de 5,3). Em 2017, a instituição de ensino havia superado a meta nacional, com nota 6,3 (meta de 5,5). A escola, que conta com 408 alunos e 35 professores, foi a primeira a aderir à nova rotina escolar em 2017, com mais tempo para o aluno em sala de aula, e também participou do projeto-piloto da prova de diagnóstico da Smed (Secretaria Municipal de Educação).

Quem também pode comemorar é a Emef José Mariano Beck, no bairro Jardim Carvalho, que atingiu 4,8 na avaliação, superando os 4,6 de 2017. A meta estabelecida para a escola, que conta com 761 alunos e 63 professores, era chegar a 4,8.

Outra bem avaliada foi a Emef Migrantes, no bairro Anchieta, com 5,0 – teve 4,8 em 2017. E a meta proposta para a escola para 2019 era 4,0. Já a Emef Neusa Goulart Brizola, na Cavalhada, atingiu 5,3. Na última avaliação que a escola participou, no ano de 2015, tirou a nota 5,0. E a meta para agora era chegar a 4,3.

Também integra a lista a Emef Presidente Vargas, que fica no Passo das Pedras. A escola obteve 5,4 no Ideb, superando os 5,1 da avaliação mais recente. E superou, ainda, a própria meta estabelecida para 2019, que era 5,0.

Por sua vez, nenhuma escola fundamental dos anos finais atingiu as metas previstas para 2019. A Emef Ana Íris do Amaral obteve a maior nota nesse quesito entre todas do município, 4,9. Mas a meta estipulada para a escola era atingir 6,0.

Evolução das escolas da rede que tiveram pontuação destacada pelo Ideb publicada pelo Inep para os anos iniciais em 2017 e em 2019:

Emef Ana Íris do Amaral – 6,3 – 5,5

Emef Presidente Vargas – 5,1 – 5,4

Emef Neusa Goulart Brizola – 5,0* – 5,3

Emef Migrantes – 4,8 – 5,0

Emef José Mariano Beck – 4,6 – 4,8

* Nota de 2015

Outras escolas que se destacaram nos anos iniciais em 2019:

Emeb Liberato Salzano Vieira da Cunha – 5,8 – 5,6

Emef Jean Piaget – (não teve avaliação em 2017) – 5,6

Emef João Antônio Satte – (não teve avaliação em 2017) – 5,6

Emef Moradas da Hípica – (não teve avaliação em 2017) – 5,6

Escolas que se destacaram nos anos finais em 2019:

Emef Ana Íris do Amaral – (não teve avaliação em 2017) – 4,9

Emeb Liberato Salzano Vieira da Cunha – (não teve avaliação em 2017) – 4,3

Emef Campos do Cristal – (não teve avaliação em 2017) – 4,2

Emef Moradas da Hípica – (não teve avaliação em 2017) – 4,2

Emef Porto Novo – (não teve avaliação em 2017) – 4,2

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é o principal indicador de qualidade educacional das escolas públicas e privadas do País. Calculado a cada dois anos, o índice combina informações sobre rendimento escolar com o desempenho em exames padronizados em Português e Matemática obtido pelos estudantes ao final de três etapas de ensino: 5º ano do Ensino Fundamental; 9º ano do Ensino Fundamental; e 3º ano do Ensino Médio.

