Tênis Cinco motivos que mostram por que João Fonseca é uma estrela em ascensão no tênis

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A expectativa e euforia em cima de João Fonseca aumentam a cada jogo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A expectativa e euforia em cima de João Fonseca aumentam a cada jogo. O brasileiro de apenas 18 anos virou a grande sensação do tênis com quebra de marcas e feitos que mostram o tamanho do seu potencial. Desde o Rio Open até o Grand Slam australiano, ele não para de vencer partidas e saltar posições no ranking. Veja abaixo cinco motivos que o fazem ser uma estrela em ascensão no esporte.

– Primeira vitória em Grand Slam e sobre top 10: Depois de furar o qualifying do Australian Open, João ganhou seu primeiro jogo em uma chave principal de Grand Slam ao desbancar, na última terça-feira, o russo Andrey Rublev, nono do ranking, sem perder set (7/6, 6/3 e 7/6). De quebra, o brasileiro de 18 anos tornou-se o segundo tenista mais jovem a vencer um top 10, superando marcas do chamado “Big 3” (Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic), que alcançou o feito com 19 anos. Ele ainda acumula 19 vitórias consecutivas e nove partidas sem ceder um set.

– Títulos consecutivos: Em dezembro do ano passado, João conquistou o título do Next Gen Finals, que reúne os oito melhores tenistas com menos de 21 anos. Estrelas do tênis como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner também venceram o torneio da nova geração. No início da temporada de 2025, o brasileiro levantou outro troféu: o Challenger 125 de Camberra, na Austrália.

– Entrada provisória no top 100: Além da representatividade de uma primeira vitória em Grand Slam, João entrou provisoriamente no top 100 do ranking da ATP. Embora a lista oficial só seja divulgada após o torneio, ele aparece na 98ª colocação com a atualização em tempo real. Com apenas 18 anos, já é segundo brasileiro mais bem colocado do circuito masculino.

– Recorde no Rio Open: Aos 17 anos, o tenista fez história no ATP 500 do Rio Open. Ele venceu o seu primero jogo oficial no circuito e, ainda por cima, tornou-se o mais novo do século a chegar às quartas de final de um torneio desse nível. A participação foi determinante para que mudasse os rumos de sua carreira, trocando a vida universitária nos Estados Unidos pelo profissional.

– Reconhecimento de estrelas do tênis: Desde que João passou a impressionar o mundo do tênis, comentários de estrelas do esporte sobre o potencial do tenista viraram tendência. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner rasgaram elogios ao brasileiro, com previsões otimistas acerca do futuro dele entre os melhores do mundo.

“O que posso dizer sobre isso? Simplesmente incrível. Quero dizer, a maneira como ele jogou sua primeira partida de Grand Slam contra seu primeiro jogador top 10, é inacreditável. Vamos colocar o nome de João Fonseca na lista dos melhores jogadores do mundo muito em breve”, disse Alcaraz. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tênis

https://www.osul.com.br/cinco-motivos-que-mostram-por-que-joao-fonseca-e-uma-estrela-em-ascensao-no-tenis/

Cinco motivos que mostram por que João Fonseca é uma estrela em ascensão no tênis

2025-01-15