Tênis Vitória de João Fonseca agita a internet: “Nasce uma estrela, Brasil tem novo fenômeno!”; veja as reações

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

O tenista brasileiro João Fonseca fez uma estreia perfeita no Australian Open. (Foto: Paul Zimmer/ITF)

O tenista brasileiro João Fonseca fez uma estreia perfeita no Australian Open. Na terça-feira (14), o jovem não deu chances para o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, e venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1), 6/3 e 7/6 (7/5).

O resultado sobre o rival de peso, que já foi número cinco do mundo, no ano passado, confirma o novo status do brasileiro, tido como promessa em nível mundial por diversos especialistas. Não por acaso Fonseca fez a estreia logo na Margaret Court Arena, a segunda maior do complexo do Australian Open, onde só costumam jogar os tenistas mais vitoriosos e bem ranqueados do circuito da ATP.

“Nada mal”, celebrou o brasileiro nesta terça. “Foi minha primeira vez aqui, nesta quadra. Minha primeira partida. Eu curti jogar aqui”, disse João Fonseca, que se esforçou para não se abater pelo nervosismo natural da estreia.

“Eu apenas foquei no meu jogo, tentei não colocar pressão em mim mesmo. Jogando contra um cara tão bom, diante de uma arquibancada lotada, eu apenas tentei curtir o jogo. E agora estou na segunda rodada”, comemorou.

A vitória de João Fonseca sobre Andrey Rublev agitou as redes sociais na terça-feira. O perfil oficial do Australian Open, por exemplo, se rendeu ao brasileiro após o contundente triunfo sobre o russo.

“Nasce uma estrela. O Brasil tem um novo fenômeno e o seu nome é João Fonseca!”, postou o perfil oficial.

O apresentador Galvão Bueno também comentou em sua conta no X: “Que espetáculo!! Está pintando um novo gigante no tênis!! João Fonseca do Brasil!! Um menino de 18 anos enlouquece a torcida na estreia na Austrália e mete 3 x 0 no russo Rublev, simplesmente o 9º do mundo!! Que venha o próximo!! O italiano Lorenzo Sonego!! Pra cima dele, João!!”, escreveu.

João Fonseca também vem acumulando elogios de especialistas e tenistas de peso nas últimas semanas. Desta vez, Novak Djokovic se alongou ao apontar os pontos positivos do jovem tenista brasileiro, lembrou Guga Kuerten e projetou um “futuro brilhante” para o carioca de 18 anos.

“Sou fã do jogo dele. Também o observei no ano passado. Acho que em uma das minhas entrevistas para a ATP, eu disse que via um pouco do meu jogo no jogo dele, principalmente quando eu tinha a idade dele, quando você não se importava em tentar as jogadas, apenas mostrava do que era capaz”, comentou Djokovic, em coletiva após sua vitória no Australian Open.

O experiente tenista sérvio, ex-número 1 do mundo e dono dos principais recordes da história da modalidade, acredita que Fonseca tem os recursos necessários para brilhar no circuito. “Ele definitivamente tem o que é preciso. Ele mostrou isso ontem à noite (terça-feira) em um grande palco para ir muito longe. O futuro é brilhante para ele, sem dúvida, se ele continuar assim.”

Djokovic se refere à vitória de Fonseca sobre o russo Andrey Rublev, número nove do mundo, logo na estreia do brasileiro numa chave principal de Grand Slam. O brasileiro venceu com autoridade, por 3 sets a 0, se tornando o segundo mais jovem da história a derrotar um rival do Top 10 do ranking num torneio de Grand Slam. Foi a 14ª vitória consecutiva do brasileiro, sendo que acumula nove seguidas sem perder um set sequer.

“Eu o encontrei pela primeira vez (na Austrália), literalmente cinco minutos antes de entrar na sala. Eu o parabenizei não apenas pela vitória de ontem à noite que eu vi, pelo último set que eu vi, mas também por tudo o que ele tem feito nos últimos seis ou 12 meses”, disse Djokovic.

O sérvio destacou a postura de Fonseca na disputa dos pontos mais importantes. “Tenho acompanhado sua ascensão e adoro como ele joga os pontos importantes. Corajoso, bate muito bem, é um jogador completo. O Brasil é um país enorme. É muito importante para o nosso esporte ter um jogador muito bom vindo do Brasil. Acho que o País não tem um jogador desse calibre desde Guga Kuerten. É um momento empolgante para o Brasil, mas também para todo o mundo do tênis, porque um jogador e uma pessoa tão jovens serem capazes de jogar tão bem em um grande palco é impressionante”, exaltou. (Estadão Conteúdo)

