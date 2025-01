Tênis João Fonseca é o novo fenômeno do esporte brasileiro

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A estreia no Australian Open com vitória sobre o nono melhor do mundo deixou o jovem tenista brasileiro João Fonseca sob os holofotes mais uma vez. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sensação do tênis brasileiro, João Fonseca, 109° no ranking mundial, estreou com vitória na chave principal do Australian Open, nessa terça-feira (14). O tenista de 18 anos não tomou conhecimento do russo Andrey Rublev e venceu a partida na quadra Margaret Court, em Melbourne, por três sets a zero (parciais 7/6, 6/3 e 7/6).

Com a vitória, o tenista brasileiro, que disputa o seu primeiro Grand Slam da carreira, vai encarar o italiano Lorenzo Sonego, que venceu seu confronto com Stan Wawrinka, na próxima fase. Agora, João está em uma sequência de 14 vitórias e dois títulos consecutivos (Next Gen ATP Finals e Challenger de Camberra).

A estreia no Australian Open com vitória sobre o nono melhor do mundo deixou o jovem tenista brasileiro João Fonseca sob os holofotes mais uma vez. A promessa de 18 anos animou os torcedores brasileiros e especialmente os cariocas, conterrâneos do atleta, que se veem representados na elite do tênis mundial.

Além do tênis, João Fonseca acompanha outros esportes, principalmente futebol e surf. O jovem é torcedor do Flamengo e chegou a brincar sobre o assunto no Rio Open de 2024, quando chegou às quartas de final. Seu adversário nas oitavas, o chileno Christian Garín, havia treinado com uma camisa do Vasco no dia anterior à partida e o brasileiro não perdoou.

“Clássico hoje deu Flamengo, sempre”, brincou. Ele também explicou a origem do amor pelo clube: “Eu torço para o Flamengo por conta do meu irmão, que é fanático. Assisto à maioria dos jogos, mas tênis é uma coisa, futebol é outra. O pessoal torce para quem quer e tenho que acolher as pessoas que torcem por você e é isso.”

Dos irmãos, Leonardo e Guilherme, João herdou também a paixão pelo surf. Os dois praticam o esporte, e o tenista também se arrisca no mar. Nas redes sociais, ele acompanha grandes nomes do surf brasileiro e mundial, seguindo Pedro Scooby, Gabriel Medina, Tatiana Weston-Webb, Italo Ferreira, John John Florence e Griffin Colapinto.

Quem também se arrisca em esportes aquáticos é o pai do tenista, o empresário Crico Fonseca, que é praticante de kitesurf. A mãe, Roberta Fonseca, é jogadora de vôlei master na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB-RJ), na categoria 50+. Com esse histórico familiar, a prática esportiva esteve presente durante toda a vida de João.

“A primeira vez que eu toquei numa raquete foi aos quatro anos, por influência do meu irmão do meio e da minha mãe. Minha mãe jogava todos os dias, mas ainda fazia outros esportes. Comecei como uma criança normal, meus pais não foram profissionais no tênis nem nada. Amava fazer esportes, jogar futebol, surfava e escalava com meu pai. Com uns 10, 11 anos eu já competia, ia para alguns lugares do Brasil com a minha mãe, mas não era algo muito sério, era mais pela curtição e porque eu gostava de viajar.”

Quando não está em competição, João treina sob a orientação de Guilherme Teixeira no Itanhangá Golf Club. Ele tem o costume de tomar açaí no café da manhã e aproveita os dias na cidade natal para ficar com a família.

“Eu adoro ficar com meus avós, quando eu estou no Rio sempre tento encontrar com ele. O meu avô por parte de pai é o cara que eu gosto de jogar cartas e ele é fascinado por tênis.”

Na música, João exibe preferência pelos gêneros musicais de rap e trap. Ele já fez publicações ao som de Matuê, e também segue o brasileiro L7nnon e o estadunidense Travis Scott. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tênis

https://www.osul.com.br/joao-fonseca-e-o-novo-fenomeno-do-esporte-brasileiro/

João Fonseca é o novo fenômeno do esporte brasileiro

2025-01-14