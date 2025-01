Tênis Tênis: com premiações de três campeonatos, João Fonseca fatura mais de R$ 4 milhões em um mês

O brasileiro João Fonseca fez história no Australian Open nessa terça-feira. (Foto: Reprodução)

Em menos de um mês, o tenista João Fonseca viu sua conta aumentar em mais de R$ 4 milhões. A promessa de 18 anos, que venceu nessa terça-feira (14) o nono melhor do mundo no Australian Open, está em uma sequência de 14 vitórias seguidas. E os títulos conquistados vem acompanhados de prêmios generosos.

Campeão invicto do ATP Next Gen, torneio em que participam os principais jogadores da nova geração, João embolsou 526 mil dólares – o que dá cerca de R$ 3,2 milhões, na cotação atual – pela conquista em 22 de dezembro.

Na sequência, João venceu o Challenger 125 em Canberra, na Austrália. Em 3 de janeiro deste ano, ele finalizou o torneio sem perder um único set e aumentou seu patrimônio em US$ 28,4 mil (R$ 172,3 mil na cotação atual).

Seguindo no país, o brasileiro deixou três adversários para trás nas qualificatórias do Australian Open. Com a vitória na chave principal, ele garantiu a vaga na segunda rodada e mais 200 mil dólares australianos – cerca de R$ 751,6 mil. Assim, a soma dos valores acumulados por João Fonseca em cerca de quatro semanas chegou a R$ 4,1 milhões.

História

O brasileiro João Fonseca fez história no Australian Open nessa terça-feira. Em sua estreia em Grand Slam, o tenista de 18 anos venceu Andrey Rublev, número nove do mundo, por 3 sets a zero (parciais 7/6, 6/3 e 7/6), na chave principal do Australian Open e avançou para a terceira rodada. Após o confronto, João celebrou o triunfo e exaltou o Brasil.

“Como diz o Roger (Federer), talento não basta se você não trabalhar duro, então eu me esforcei muito, só eu e minha equipe sabemos disso. E sim, acho que é isso. Uma última coisa que quero dizer, aqui é Brasil, vamos!”, disse João Fonseca após vitória.

Durante a partida, João Fonseca recebeu o apoio de diversos brasileiros presentes na quadra Margaret Court, em Melbourne, a segunda maior do complexo do Australian Open e tem teto retrátil para proteção contra as chuvas. O tenista agradeceu aos torcedores e afirmou que aproveitou cada momento deste confronto.

“Eu simplesmente aproveitei cada momento nesta quadra incrível, é a minha primeira vez jogando em um estádio tão grande. Quero agradecer a essa torcida maravilhosa. Tem alguns brasileiros aqui… muitos brasileiros torcendo por mim”, continuou.

João Fonseca não hesitou de enfrentar um top-10 do ranking mundial logo na estreia do Australian Open. A sensação do tênis brasileiro garantiu que evitou ao máximo colocar pressão em si e apenas aproveitou a partida. Ele também revelou uma característica importante de seu jogo, que foi fundamental para a vitória.

“Eu estava tentando não colocar pressão em mim mesmo, jogando contra um cara do Top 10 em um estádio enorme. (Eu estava) tentando chamar a torcida para me ajudar. Eu apenas aproveitei jogando o meu jogo. Uma coisa sobre mim é que eu jogo melhor nos pontos importantes, eu vou para as minhas jogadas. Essa foi a diferença hoje”, finalizou o brasileiro.

Com a vitória, o tenista brasileiro, que disputa o seu primeiro Grand Slam da carreira, vai encarar o italiano Lorenzo Sonego, que venceu seu confronto com Stan Wawrinka, na próxima fase. Agora, João está em uma sequência de 14 vitórias e dois títulos consecutivos (Next Gen ATP Finals e Challenger de Camberra). As informações são do jornal O Globo.

