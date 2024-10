Brasil Círio de Nazaré, em Belém do Pará, deve receber 89 mil turistas

Círio de Nazaré provoca um intenso fluxo turístico em Belém do Pará. (Foto: Roberto Castro/MTur)

Realizado há 232 anos em Belém do Pará, o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, marca a alta estação turística no Estado da Região Norte do Brasil, por atrair a cada ano um maior número de visitantes.

Em 2024, a estimativa é que cerca de 89 mil turistas devem passar pela capital paraense para prestigiar o Círio, o que deve incrementar cerca de U$ 34,5 milhões de dólares, (cerca de R$ 189 milhões de reais de acordo com a cotação atual), na economia paraense.

A pesquisa é realizada anualmente pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur), em parceria com o Dieese Pará. Em relação a 2023, o número de turistas representa um aumento de aproximadamente 10,6% em relação ao número de 80,5 mil turistas que estiveram em Belém no ano passado. Já em relação ao gasto médio do turista, o montante representa um crescimento de aproximadamente 12,7% em relação ao montante deixado por turistas no Círio 2023. Em 2023, esse número foi de cerca de U$ 30,6 milhões de dólares.

Dos perfis entrevistados para a pesquisa, a maioria 95,4% tem intenção de retornar à Belém por ocasião do Círio de Nazaré e outras visitas. Os entrevistados destacaram como pontos positivos a religiosidade, hospitalidade, a gastronomia única, as belezas naturais e também a cultura pulsante do Estado.

De acordo com o titular da Setur, Eduardo Costa, este ano temos um cenário econômico bem mais positivo e a definição de Belém como sede da COP 30 geram uma grande expectativa para o turismo.

“A pesquisa permite conhece melhor esse turista e mostra que o Destino Pará é um destino incrível que atrai cada vez mais visitantes para nosso grande momento turístico, cultural e religioso que é o Círio de Nazaré. Estes números também permitem na melhoraria de nossas estratégias de políticas públicas no Turismo e ainda o direcionamento do marketing turístico, na atração de novos visitantes e reforço da imagem junto àqueles que já estiveram aqui e que pretendem voltar”, afirmou.

