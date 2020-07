Agro Classificatória ao Freio de Ouro seleciona novos exemplares para a grande final

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Primeiro lugar ficou com a égua Divindad 42 Nobrado. Foto: Felipe Ulbrich/ABCCC/Divulgação Primeiro lugar ficou com a égua Divindad 42 Nobrado. (Foto: Felipe Ulbrich/ABCCC/Divulgação) Foto: Felipe Ulbrich/ABCCC/Divulgação

Depois de quatro dias enfrentando as mais diversas adversidades climáticas ao longo de toda a classificatória, foram definidos mais 12 conjuntos, oito machos e quatro fêmeas, para a grande final do Freio de Ouro, promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). Após dois dias de chuva e frio, o final de semana as temperaturas aumentaram e o sol chegou ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).

Já na pista, a temperatura foi alta o tempo inteiro, com uma acirrada disputa pelas vagas. Nas fêmeas, onde quatro conjuntos atingiram os 18 pontos necessários para a classificação à final, o primeiro lugar ficou com a égua Divindad 42 Nobrado, da Cabanha da Figueira, de Panambi (RS), montada pelo ginete Fábio Teixeira da Silveira. E nos machos, a primeira colocação foi do cavalo Monarca da Manoel, de parceria da Cabanha Manoel, de Gravataí (RS), e da Estância Liberdade, de Rolante (RS), montada pelo ginete Jardel Finkenauer Pereira.

A égua vencedora, montada por Fábio Teixeira da Silveira, liderou boa parte das provas funcionais. Chegou a perder a primeira colocação durante a Bayard-Sarmento, mas reconquistou a ponta na prova final de Campo. “Trabalhamos para uma boa apresentação e quando dá certo ficamos felizes. Esta égua está há seis meses comigo é gosto muito dela pelo seu temperamento, muito dócil, e vai se encaminhando muito bem”, salientou o ginete.

Nos machos, o cavalo assumiu a ponta a partir da primeira etapa funcional na -feira e desde lá não largou mais a ponta. Emocionado, Jardel Finkenauer Pereira agradeceu toda a equipe de trabalho que recuperou o animal de uma rachadura no casco a tempo de estar em condições para a classificatória ao Freio de Ouro, inclusive conquistando a maior pontuação desta seletiva entre todos os conjuntos concorrentes nas duas categorias. “Este cavalo é um fenômeno, é muito bom. Este ano comecei a correr com o cavalo e vem sendo gratificante”, destacou.

Mais uma vez, os protocolos sanitários para a realização das etapas de seleção da raça Crioula tiveram êxito em sua execução. “Fizemos uma pausa de duas semanas em respeito à segurança de todos. Todas as autoridades estão muito contentes com a maneira que todos os protocolos estão sendo propostos. Queremos proporcionar aos que estão trabalhando que possam cumprir com sua obrigação com toda a segurança possível”, observou o presidente da ABCCC, Francisco Fleck.

A seletiva foi avaliada pelos trios de jurados compostos por Fábio Muricy Camargo, Luis Rodolfo Machado e Otávio de Aragão Oliveira, na categoria fêmeas, e João Francisco Silveira da Silveira, Leonardo Alberton Ardenghy e Rodrigo Albuquerque Py, na categoria machos.

Confira os classificados



Fêmeas:

1º Lugar

Divindad 42 Nombrado

Criador: Gabriela Zancanaro

Expositor: Gabriela Zancanaro

Estabelecimento: Cabanha Da Figueira, Panambi-Rs

Ginete: Fábio Teixeira Da Silveira

Média: 19,619

2º Lugar

Santa Alice Orgulhosa

Criador: Marcelo Bomfiglio Marçal

Expositor: Marcelo Bomfiglio Marçal

Estabelecimento: Estância Santa Alice, Rosário Do Sul-Rs

Ginete: Fernando Andrighetti

Média: 19,203

3º Lugar

Cruzada Do Purunã

Criador: Mariano Lemanski

Expositor: Mariano Lemanski

Estabelecimento: Cabanha São Rafael, Balsa Nova-Pr

Ginete: Milton Ivan Pereira Castro

Média: 19,125

4º Lugar

Esperança Da Coronilha

Criador: Parceria Agropecuária Osório Gomes

Expositor: Paulo Antônio Mazzini Osório

Estabelecimento: Cabanha Coronilha, Lavras Do Sul-Rs

Ginete: Luis Gustavo Rodrigues Ruas

Média: 18,754

Machos:

1º Lugar

Monarca Da dom manoel

Criador: Sérgio Roberto Da Silva Nunes

Expositor: Sérgio Roberto Da Silva Nunes E Evaldo Francisco Da Rosa

Estabelecimento: Cabanha dom manoel E Est Ncia Liberdade, Gravataí-Rs E Rolante-Rs

Ginete: Jardel Finkenauer Pereira

Média: 21,004

2º Lugar

Castelhano Do Velho Matte

Criador: Rômulo Marsicano

Expositor: Rômulo Marsicano

Estabelecimento: Cabanha Velho Matte, Taquara-Rs

Ginete: Daniel Martins

Média: 19,951

3º Lugar

Viragro Montefusco

Criador: Viragro Agropecuária Ltda

Expositor: Felipe Mattioni E Irmãos

Estabelecimento: Fazenda Mattiero, Vale Verde-Rs

Ginete: Daniel Waihrich Marim Teixeira

Média: 19,741

4º Lugar

Mascarado De São Cristóvão

Criador: Tiago Peretto

Expositor: Gianmarco Costabeber

Estabelecimento: Cabanha Paillon, Cachoeira Do Sul-Rs

Ginete: Fabio Teixeira Da Silveira

Média: 19,103

5º Lugar

Maria Bassa De Repente

Criador: Marcelo Moglia/Alcibíades J.Pereira Pap.

Expositor: Manoel Luiz Soares De Macedo

Estabelecimento: Cabanha Do Duque, Bagé-Rs

Ginete: Luis Gustavo Rodrigues Ruas

Média: 18,812

6º Lugar

Contraponto Cala Bassa

Criador: Marcelo Rezende Móglia

Expositor: Jarbas Ricardo Munhoz Garcia

Estabelecimento: Cabanha Jolugar, Rio Grande-Rs

Ginete: Ricardo Gigena Wrege

Média: 18,402

7º Lugar

Jazz Da Ilha Da Feitoria

Criador: Carlos Weymar

Expositor: Karleandro Ribeiro Molon

Estabelecimento: Cabanha Caxias, Canguçu-Rs

Ginete: Fábio Teixeira Da Silveira

Média: 18,238

8º Lugar

Quicio Tupambaé

Criador: Oswaldo Dornelles Pons

Expositor: Oswaldo Dornelles Pons

Estabelecimento: Cabanha Tupambaé, dom pedrito-Rs

Ginete: Gustavo Loureiro De Souza Delabary

Média: 18,150

