Polícia Traficante é preso em Santa Maria com 45 quilos de maconha que vinham da fronteira com a Argentina

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

A droga e o carro foram apreendidos. Foto: Divulgação/PRF A droga e o carro foram apreendidos. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Na manhã deste domingo (19), na BR 287, em Santa Maria, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 45 quilos de maconha em um Fiesta. Um traficante, que vinha da fronteira com a Argentina, foi preso.

Após troca de informações entre os serviços de inteligência da PRF e da Polícia Federal, os policiais abordaram um Fiesta com placas de Alvorada. Ao vistoriarem o interior do carro, os policiais encontraram 50 tabletes de maconha, totalizando 45 quilos.

O motorista do veículo, já com antecedentes por tráfico de drogas, disse que havia pego o entorpecente na fronteira com a Argentina. Ele foi preso e encaminhado novamente ao sistema prisional. A droga e o carro foram apreendidos.

