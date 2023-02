Mundo Coisas comuns no mundo que são proibidas na Coreia do Norte

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2023

Mulheres são proibidas de dirigir e pedalar.

Rezar, ir à praia, tirar uma foto, atividades simples do cotidiano, mas que são proibidas na Coreia da Norte, considerado o país mais fechado do mundo. O país é tão fechado que impõe sua própria cultura, sem permitir que as pessoas vejam, por exemplo, algum filme ou série estrangeira. Há punição contra isso.

Se o produto for da vizinha Coreia do Sul, as chances de morte aumentam bastante por conta da rivalidade das nações.

Por conta desse forte controle, também é proibido abrir um meio de comunicação, pois a imprensa está submissa ao governo totalitário de Kim Jong-un. Ainda no assunto comunicação, é proibido acessar a Internet. A população em geral consegue, no máximo, usar a Intranet, uma rede de computadores interna e para lá de censurada, sem redes sociais, por exemplo. A Coreia do Norte proíbe ainda falar com estrangeiros, seja por ligações ou na rua. O objetivo do governo é que os norte-coreanos não conheçam as facetas de outros tipos de regime.

É proibido tirar qualquer foto sem autorização do governo. Os turistas que visitam a Coreia costumam andar com câmeras, muitas vezes apreendidas pelas autoridades.

Na Coreia do Norte, como é de se imaginar, também não pode ver pornografia. Mas, com tantas proibições, é praticamente impossível ter acesso a este tipo de conteúdo. Falando em sensualidade, o país também proíbe roupas justas e sensuais. Isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Biquini, então, nem pensar. Na praia ou nas piscinas, elas precisam usar maiôs largos.

A Coreia do Norte proibiu calça jeans, piercings e tintas para cabelo. Tatuagens até são aceitas, mas precisam ter um propósito aceito pelo governo.

No país, há um culto à personalidade. Por isso, é proibido colocar o nome do filho igual ao do líder da Nação. Hoje, o Líder Supremo é Kim Jong-un. Quem tinha esse nome foi obrigado a mudar. Por conta deste culto, na Coreia do Norte, é expressamente proibido demonstrar alegria em datas de luto, como a morte de líderes supremos. Mesmo que a alegria seja por outro motivo, não se pode nem mesmo sorrir em público.

Ainda neste tópico, é obrigatório fazer reverência a Kim Jong-Un. Na capital Pyongyang, há imagens dele em praticamente todas as ruas. E se você não cumprir o ritual de reverenciá-lo, arrumará um grande problema com o governo.A Coreia do Norte também proíbe que você dobre ou rasgue fotos dos líderes do governo. Para eles, isso é encarado como um pecado.

Na Coreia do Norte é expressamente proibido ter religião. Várias pessoas já foram perseguidas e executadas por ler uma Bíblia em público, por exemplo. Assim, na Coreia do Norte, é proibido comemorar o Natal, por exemplo. Em 2011, a vizinha Coreia do Sul fez uma provocação instalando uma árvore de Natal próximo à fronteira dos países.

No país, quem tem parente criminoso também pode ser preso. Na visão do governo, os familiares do criminoso são corresponsáveis.

Mulheres são proibidas de dirigir e pedalar. Diante de todas as limitações, o governo proíbe que as pessoas deixem o país. Quem descumprir pode ser assassinado.

Como a Coreia é extremamente militarizada, outros países têm medo de invadir. É uma situação complicada de solucionar até porque muitos norte-coreanos parecem satisfeitos com o regime para lá de ditatorial, já que desconhecem o mundo externo.

A Coreia do Norte fazia parte da antiga Coreia, país que foi anexado pelo Japão em 1910. Em 1945, os japoneses perderam a Segunda Guerra Mundial e houve uma divisão: a Coreia do Sul seria capitalista, enquanto a do Norte, comunista.

Em 1948, Kim II-Sung (foto) assumiu o poder, instaurando uma ditadura hierárquica. Ficou no cargo até 1994, quando morreu. Então, assumiu o filho Kim Jong-il, ficando até 2011, quando Kim Jong-un tornou-se Líder Supremo.

