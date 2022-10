Flávio Pereira Coligação de Bolsonaro leva ao TSE provas da fraude na propaganda de rádio beneficiando candidato do PT

Por Flavio Pereira | 26 de outubro de 2022

Ministro das Comunicações, Fabio Faria, apresentou dados que indicam uma fraude na propaganda oficial do TSE, de proporções gigantescas em favor da candidatura do PT. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

Dados indicam que 88% das emissoras do Nordeste entregaram mais conteúdo da campanha petista, em prejuízo da campanha de Jair Bolsonaro. Após a denúncia do ministro das Comunicações Fabio Faria, apontando para uma fraude escandalosa que fez sumir milhares de veiculações de rádio da campanha do presidente Jair Bolsonaro, beneficiando diretamente o seu adversário, uma petição protocolada no Tribunal Superior Eleitoral tomando por base uma amostragem entre os dias 7 e 14 de outubro, demonstra que a fraude que não levou ao ar propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro nas emissoras de rádio, excluiu 12.084 veiculações de 30 segundos. Apenas no Nordeste, a amostragem feita pela empresa de auditoria digital Audiency Brasil Tecnologia apresenta 1.118 emissoras que fraudaram as veiculações. “Em estados como a Bahia, 3 de cada 4 propagandas de Bolsonaro foram fraudadas ilegalmente e resultaram enfiadas na lata do lixo”, afirmam os advogados na petição ao TSE. Dizem mais:

“Por meio de cálculo matemático singelo, considerando-se somente na Região Nordeste, 6.000 (seis mil) minutos, ou seja, 100 (cem) horas de exposição a maior para Lula nas rádios nordestinas. Quando situada a análise apenas no Estado da Bahia, o maior colégio eleitoral ponderado do Nordeste e do PT no Brasil, verifica-se a desproporção, ainda maior, de 7.249 inserções”.

O que pede a coligação de Jair Bolsonaro

Após detalhar o modo como foi perpetrada a fraude em prejuízo da campanha de Jair Bolsonaro, os advogados da Coligação pelo Bem do Brasil apresentaram relatório circunstanciado realizado pela empresa de auditoria digital Audiency Brasil Tecnologia e pedem ao TSE: 1) suspensão das propagandas de rádio do candidato Lula. 2) Compensação. 3) Investigação e punição dos fraudadores.

Com aval de Paulo Guedes, Bolsonaro anuncia aumento acima da inflação para o salário mínimo, pensões e aposentadorias

O presidente Jair Bolsonaro (PL), após dialogar com o ministro da Economia Paulo Guedes, identificou espaço, a partir do crescimento da economia em 2023, para anunciar um reajuste do salário mínimo e das pensões e aposentadorias, e o salário dos servidores públicos acima de inflação.

Bolsonaro lembrou que após esforço do governo, “a casa está arrumada, a pandemia ficou para trás”. O presidente lembrou que, “como os brasileiros elegeram um Congresso mais afinado com o projeto do governo, teremos mais forças para aprovar estas medidas. Não acredite em fake news”, alerta Bolsonaro.

Campanha de Lula propaga fake news sobre a economia

A campanha de Lula passou a usar os espaços concedidos pelo TSE e retirados pelo TSE da campanha de Jair Bolsonaro para propagar fake news. Isso foi o que aconteceu ontem, quando a campanha de Lula apresentou a mentira de que Bolsonaro iria acabar com o 13° salario e conceder reajustes aos aposentados, em índices inferiores à inflação. A coligação de Jair Bolsonaro anunciou que representaria ao TSE, contra a propaganda mentirosa da campanha de Lula, aguardando que alguma providencia seja adotada.

