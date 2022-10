Flávio Pereira No RS, agora é oficial: PT está com Eduardo Leite, contra Onyx e Bolsonaro

Por Flavio Pereira | 25 de outubro de 2022

Direção e líderes do PT gaúcho anunciaram oficialmente apoio à chapa de Eduardo Leite (PSDB) e Gabriel Souza (MDB). (Foto: Divulgação)

Após ser derrotado no primeiro turno da eleição para o governo gaúcho e para o Senado, o PT anunciou ontem oficialmente o apoio a Eduardo Leite, que concorre coligado com o MDB. A decisão cria a expectativa quanto a um ato de reciprocidade de Eduardo Leite, que poderá anunciar o apoio à candidatura de Lula, do PT, à Presidência da República. O PT afirma na nota: “agora é a hora de defender o Brasil e o Rio Grande da ameaça representada pelas candidaturas de Bolsonaro e Onyx”.

Maior jornal dos EUA, Wall Street Journal vê com preocupação movimentos do TSE para amordaçar opositores de Lula

Uma análise da campanha eleitoral brasileira publicada nesta segunda-feira (24) no maior jornal dos Estados Unidos, o The Wall Street Journal, observa os movimentos da campanha do ex-presidente Lula e as decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em relação a notícias que fazem crítica ao candidato. O texto intitulado “Esquerda brasileira tenta amordaçar discurso político” (Brazil’s Left Tries to Gag Political Speech) foi escrito por Mary Anastasia O’Grady, membro do conselho do periódico.

O artigo destaca que o TSE é liderado por um juiz notoriamente anti-Bolsonaro, Alexandre de Moraes, e que revestido de grandes poderes tem se dedicado a “amordaçar os críticos de Lula”.

“A Constituição do Brasil proíbe a censura, e a repressão descarada do tribunal à liberdade de expressão alarmou a nação. Mas o juiz (Alexandre) de Moraes, que também é presidente do STF, não dá sinais de recuar”, pontua a autora.

“Bolsonaro melhorou o clima de investimentos no Brasil”, diz o Wall Street Journal

O artigo também reconhece os méritos dos últimos quatro anos, afirmando que Bolsonaro melhorou o clima de investimentos no país e conseguiu, ao mesmo tempo, reduzir gastos e aumentar valores dos programas de transferência de renda aos mais pobres, comenta O’Grady.

Gilmar Mendes e Barroso derrubam decisão do STJ e devolvem ao governo de Alagoas aliado de Renan Calheiros e Lula

Depois de contratar Cristiano Zanin, advogado de Lula, o governador de Alagoas Paulo Dantas, que foi afastado do cargo por decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça, conseguiu uma vitória no STF, e volta ao cargo. A decisão foi tomada pelos ministros do STF Gilmar Mendes, e José Roberto Barroso. Dantas, aliado do senador Renan Calheiros, do filho, Renan Júnior, e do candidato presidencial Lula, é acusado de desviar R$ 54 milhões, e comandar um esquema de corrupção no estado. Paulo Dantas tinha sido afastado do cargo no dia 11 de outubro por decisão da ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Laurita Vaz, confirmada posteriormente pela maioria da Corte Especial do STJ, formada por 33 ministros. Paulo Dantas foi denunciado pelo próprio pai, o ex-deputado Luiz Dantas, que foi presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas.

Fraude em emissoras viola sistema eleitoral pode ter tirado 52 dias de propaganda de Bolsonaro

Somente no período de 7 a 21 de outubro, a campanha de Lula, de forma irregular, teve 154 mil inserções de rádio e TV a mais que a do presidente Jair Bolsonaro, causando um dano irreparável, equivalente a 52 dias de propaganda, segundo auditoria entregue pelo ministro das Comunicações Fábio Faria, ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes com pedido de providências urgentes. Essa fraude na veiculação das inserções obrigatórias aconteceu em emissoras de rádio de vários estados brasileiros, com ênfase no Nordeste, denuncia Fábio Faria. Ele dá como exemplo o estado da Bahia, onde “só na primeira semana foram mais de 7 mil (inserções) a mais para o candidato do PT”. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes despachou ontem, abrindo prazo para que sejam apresentadas as provas deste fato.

