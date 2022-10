Flávio Pereira A bandeira de Cuba e o “L” de Lula na sacada do Palácio Piratini

Por Flavio Pereira | 24 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dois momentos da sacada do Palácio Piratini: em 1999,com a bandeira de Cuba. Outubro de 2022, com servidores do governo fazendo o “L” de Lula. (Fotos: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A sacada do Palácio Piratini, sede do governo gaúcho traz uma cronologia de fatos bizarros que merecem registro. Em janeiro de 1999, após tomar Olívio Dutra tomar posse como governador no Palácio Piratini, um grupo de apoiadores chamou a atenção de todo o País, ao desfraldar em uma das sacadas do Palácio Piratini a bandeira de Cuba. Na semana que passou, no dia em que o candidato do PT visitava Porto Alegre, a mesma sacada do Palácio Piratini ostentou um grupo de servidores, provavelmente cargos de confiança, fazendo um “L” de apoio ao candidato à Presidência da República Lula, num claro sinal de que o petista e Eduardo Leite (PSDB), ex-governador que renunciou, estão fortemente aliados neste segundo turno. A dificuldade de Eduardo Leite/Gabriel Souza e do PT em admitirem a aliança subestima a inteligência dos gaúchos: de um lado, Eduardo Leite, que sabidamente repudia Jair Bolsonaro, diz que está indeciso. De outro lado, líderes do PT, num agrado a Eduardo Leite recomendam “não votar em Onyx”, numa alusão ao ex-ministro Onyx Lorenzoni, parceiro do presidente Jair Bolsonaro. Esse cenário acabou consolidando a ligação Onyx/Bolsonaro na disputa eleitoral do Rio Grande do Sul, o que acelerou o crescimento de ambos, conforme registram as últimas pesquisas.

Bancada Evangélica critica hipocrisia de Lula

A bancada Evangélica no Congresso Nacional reagiu com irritação à Carta que o candidato à Presidência pelo PT, Lula, dirigiu às igrejas evangélicas, fazendo promessas que contrariam todo o discurso feito até aqui. O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder da bancada evangélica, declarou que a carta de Lula aos evangélicos “é um escárnio”. No documento, o petista agora afirma ser contra o aborto, defende o fortalecimento das famílias e destaca que, em seu governo, assinou leis e decretos que reforçaram a liberdade religiosa no país. O deputado Sóstenes comenta a Carta: “O candidato do PT mudou de opinião somente por conta do período eleitoral. A carta de Lula aos evangélicos é um escárnio. É vergonhoso ver alguém mudar de opinião somente por conta do período eleitoral. Todos sabemos das declarações dele até recentemente a favor de aborto, ofendendo a família. Chega em período eleitoral, a máscara quer ser colocada novamente no Lula, mas já vacinamos bem o segmento evangélico com o antídoto anti-Lula, contra a hipocrisia, a falsidade e a mentira do PT”.

Jair Bolsonaro, definitivo sobre Roberto Jefferson: “Quem atira em policial, é bandido”

O presidente Jair Bolsonaro definiu claramente sua posição em relação ao episódio no qual o ex-deputado Roberto Jefferson, fez críticas grosseiras contra a ministra Cármen Lúcia, do STF, e ontem disparou tiros contra policiais: “Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Cármen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP. Como determinei ao ministro da Justiça Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira